Exatlón México: Descubre quien gana HOY los Enigmas; resumen de este martes 14 de octubre

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora en los spoilers filtrados para este martes 14 de octubre del 2025, se dice que para esta noche habrá una sorpresa con respecto a los presuntos ganadores del Duelo de los Enigmas, además de un breve resumen de lo que pasará en las competencias entre los azules y los rojos

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, pese a que va empezando a agarrar vuelo, ya se encuentra muy intensa, pues en spoilers señalan que ante la buena racha azul, los rojos están teniendo mucho estrés que no logran superar y ya comienza a hacer estragos en su convivencia, en especial con Aristeo Cazares y Mario 'El Mono' Osuna. Al parecer, el relevo para los azules, que llega esta noche, pondrá la situación más tensa.

De la misma manera, se ha revelado que se jugará un Duelo por la Zona de Riesgo, el cual se basa en que se conocerá al primer atleta que irá al Duelo de Eliminación el próximo domingo 19 de octubre del año en curso. Hasta el momento, no hay filtración del nombre, pero se dice que el primero en salir sería un integrante de los rojos, ya que supuestamente los azules van a llevarse la mayor cantidad de los puntos del día.

Con respecto a que pasará en el Duelos de los Enigmas, se dice que las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de Koke Guerrero, siendo la tercera semana consecutiva que lo consigan, pero que en esta ocasión sería algo muy cerrado, y que habría un marcado muy pegado entre los rojos y azules, aunque el equipo de Mati Álvarez no estaría en su mejor momento.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar como el pasado domingo en el que los rojos remontaron y sorprendieron al llevarse la Supervivencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui