Integrante de 'Hoy' a sus 65 años, encuentra el amor en galán de TV Azteca 44 años menor

Ciudad de México.- Actual integrante del programa Hoy y también cantante mexicana, Felicia Mercado, la cual tiene 65 años de edad, ha demostrado que para ser feliz no hay tiempo ni edad, pues se ha confirmado que encontró el amor con un joven galán de TV Azteca de tan solo 21 años de edad, por lo cual es 44 años menor que ella. En TV Notas, el actor ha brindado una entrevista en la que le declara su amor a la estrella de Televisa.

En la revista antes mencionada, captaron a la actriz con un joven galán muy cariñosos, mientras que estaban comiendo en un restaurante del centro de la Ciudad de México, el cual fue identificado como Brandon Zariñan. Ante esto, el decidió brindar declaraciones sobre este romance, destacando que él fue quién comenzó a conquistarla: "La verdad, yo di el primer paso. Le dije: 'Felicia Mercado, ¡me encantas!'. Oficialmente no le he dicho que seamos novios, pero no lo descarto Ya nos dimos unos besos. ¡Quiero que sea mi novia!".

Según lo dicho por el exparticipante de Abandonados: La Ruta del Dragón, declaró que tiene un mes de haber conocido a Felicia, y al instante quedó flechado de su belleza, por lo que la invitó a comer a un restaurante, en donde se dio el clic, asegurando que es toda una dama, a la que desde niño veía, señalando que era el amor platónico de su tío: "Siempre hablaba de ella y enseñaba fotos. Cuando la conocí, ¿qué te digo? No fue coincidencia. Hablamos de la actuación y se dio una conexión sin esperarlo", agregó.

Al hablar de los más de 40 años de diferencia con la actriz de El Rostro de la Venganza, señaló que no le importa y que no siente sea un impedimento, asegurando que aunque suene cliché, para él la edad es solo un número, y que siempre le han gustado mayores, por lo que para él es normal y no le ve problema: "Me gustan las mujeres que sepan realmente lo que quieren y no ir con niñas que solo andan en el cotorreo. Prefiero una mujer con la que pueda construir una relación. Siento que Felicia es la indicada. Quiero ser el hombre que ella necesita y que se sienta segura".

Felicia con Brandon. TV Notas

Por el mismo motivo, destacó que tiene muchas cualidades que lo tienen prendado, como sus ojos, asegurando que es una "mirada preciosa" la que tiene, le gusta su altura, como impone con su belleza y su estatura, incluso asegura que se siente feliz de que el mundo admire esa belleza, que no le da celos, sino que se siente especial de ver como podría tener a quien ella quiere, pero lo elige a él.

Con respecto a si ya ha conocido a sus padres, Brandon declaró que no, pero que no habrá problemas, porque lo respetan en sus decisiones: "Apenas se van a enterar. Mi mamá siempre ha respetado mis decisiones. Sabe que soy inteligente y cuando siento algo por alguien es porque esa persona vale la pena". De la misma manera, aseguró que no le importarán las críticas que vengan por salir con la actriz de Rosa Salvaje: "Al contrario. Para mí es un placer. Me siento honrado de conocerla y salir con ella. Nos estamos conociendo de una manera muy sana. Me encanta", agregó.

Estoy feliz e ilusionado. Mi corazón está latiendo fuerte, sonriendo y brillando. No sé qué pasará, pero quiero formalizar y que nos llevemos súper bien, como hasta ahorita. La pasamos genial. Para el amor no hay edad", concluyó.

Felicia con Brandon en restaurante. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui