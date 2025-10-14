Julio César Chávez pide otra oportunidad para Chávez Jr al ser acusado de nexos con el narco

Ciudad de México.- El reconocido boxeador mexicano, Julio César Chávez, acaba de dar una entrevista en la que se sincera sobre su situación familiar y emocional que atraviesa, ante las acusaciones de nexos con el narco, de su hijo mayor, el también pugilista, Julio César Chávez Jr., por lo que además de todo pide otra oportunidad para que su descendiente pueda volver a su vida pese al escándalo.

Como se sabe, el mayor de los hijos de la denominada 'Leyenda del Box', actualmente se encuentra en libertad condicional, después de que pasara un par de semanas en prisión, al haber sido arrestado en Estados Unidos, por presuntos problemas con su visa, que después se dijo que fue a causa de que lo han ligado con el crimen organizado y supuestamente haber portado armas ilegales. Actualmente se dice que se mantiene en Tijuana.

Ahora, en una entrevista con medios de comunicación, como Sale el Sol, primero aclaró que se encuentra mejor de salud, pero declaró que sigue todavía en tratamiento para poder recuperarse al 100 por ciento y prevenir posibles problemas a futuro con este tema: "Inclusive todavía estoy en tratamiento, pero es un dolor bien fuerte, la verdad, o sea, tenía una piedra y duele… ¡Ay!, horrible. Horrible, horrible. Afortunadamente fue de emergencia, estuve en Culiacán".

Ante esto, al ser cuestionado sobre su hijo mayor, Julio César, declaró que a nivel personal, el que su descendiente pase por estos problemas sí lo ha afectado de manera emocional, a todos, pero que como familia todos están unidos y tratan de seguir con la frente en alto, por lo que asegura que aunque les duele lo que pasa, están bien: "Pues sí, claro, lógicamente afecta, ¿no? Cuando uno tiene un problema del que sea, pues siempre afecta, pero estamos tranquilos, gracias a Dios, ¿me entiendes? Porque todos estamos bien".

Al pedir más detalles de su salud, el boxeador bromeó: "Yo estoy como San Telmo, cada día más bueno". Pero, al ser un poco más serio, ha pedido al público que se basen en los hechos, admitiendo que no son santos, pero que no tienen nada que ver con el crimen organizado, pidiendo que se apoye la carrera de Chávez Jr., y dejar que las autoridades hagan su trabajo, por lo que pide un alto a los señalamientos: "Hay que seguir, hay que respetar a las autoridades, primeramente Dios".

Fuente: Tribuna del Yaqui