Katy Perry presumiría romance con Justin Trudeau; así reacciona su exmujer, Sophie Grégoire

Londres, Inglaterra.- Tal parece que Sophie Grégoire Trudeau, quien es exesposa y madre de los tres hijos de Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, acaba de emplear sus redes sociales para reaccionar al romance que habría entre el hombre con el que estuvo casada casi 20 años, y la cantante estadounidense, Katy Perry. Esto viene días después de que la intérprete de Roar hubiera presumido su relación en pleno concierto.

La noche del lunes 13 de octubre de 2025, Perry protagonizó un momento inesperado en el escenario del O2 Arena de Londres, durante su gira mundial Lifetimes. Mientras ofrecía uno de los conciertos más esperados del año, un fanático subió al escenario y le propuso matrimonio frente a miles de asistentes. Pero lo que más llamó la atención fue la respuesta de la cantante, que pareció confirmar los rumores sobre su relación con el ex primer ministro canadiense.

"¿Te casarías conmigo, Katy?", gritó el fan, identificado como Oliver M., de 28 años, mientras se arrodillaba con un anillo simbólico. Perry, entre risas y aplausos, respondió: "¡Ay, cariño, ya tengo problemas diplomáticos! ¡Estoy comprometida con alguien que solía dirigir un país!", lo que desató una ola de especulaciones y gritos entre el público. Este comentario se produjo apenas días después de que el diario británico Daily Mail publicara fotografías exclusivas de Katy Perry y Justin Trudeau besándose en un yate cerca de Santa Bárbara, California.

Las imágenes, captadas durante una escapada romántica en septiembre de 2025, muestran a la pareja abrazada en el yate Caravelle, propiedad de la intérprete de California Girls. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que Trudeau ha estado "persiguiéndola" desde su primera cita en julio, cuando fueron vistos cenando en el restaurante Le Violon en Montreal, y que incluso voló a California para verla. Trudeau también asistió a uno de sus conciertos en Montreal el 30 de julio, cantando éxitos como Firework y Dark Horse junto a su hija de 16 años, Ella-Grace.

Los rumores sobre un posible romance entre Perry y Trudeau no son nuevos. Desde 2017, cuando ambos coincidieron en una gala benéfica en Toronto, se especuló sobre una cercanía entre ellos, aunque nunca se confirmó. En 2023, durante una entrevista en The Ellen Show, Perry mencionó que "admiraba profundamente a ciertos líderes progresistas", sin dar nombres.

Katy Perry, de 40 años, estuvo casada con el actor británico Russell Brand entre 2010 y 2012. Posteriormente mantuvo una relación con el cantante John Mayer y desde 2016 estuvo vinculada sentimentalmente con el actor Orlando Bloom, con quien tuvo una hija, Daisy Dove Bloom, nacida en agosto de 2020. Perry y Bloom confirmaron su separación en julio de 2025, tras un noviazgo intermitente de casi una década, y ahora se centran en la coparentalidad de su hija de 5 años. Insiders sugieren que el romance con Trudeau, que comenzó en primavera de 2025, podría haber sido un factor en su ruptura.

Justin Trudeau, de 53 años, estuvo casado con Sophie Grégoire Trudeau desde 2005 hasta su separación en agosto de 2023. La pareja tiene tres hijos: Xavier (18 años), Ella-Grace (16 años) y Hadrien (11 años). Trudeau anunció su renuncia como primer ministro el 6 de enero de 2025, tras una crisis política que incluyó la dimisión de su ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, en diciembre de 2024, y una caída en su popularidad por debajo del 22%. Desde su salida del cargo en marzo de 2025, ha mantenido un perfil más relajado, centrado en causas ambientales y conferencias internacionales, aunque ha enfrentado críticas por su manejo de tensiones comerciales con Estados Unidos.

Hasta el momento, ni Perry ni Trudeau han emitido declaraciones oficiales sobre su relación. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos aseguran que "se están conociendo mejor" y que "comparten valores y sentido del humor", con una conexión fácil basada en su inteligencia mutua y encanto. En redes sociales, el hashtag #KatyTrudeau se volvió tendencia global tras el concierto en Londres, con miles de publicaciones que van desde memes humorísticos hasta especulaciones sobre una posible boda, incluyendo chistes sobre "problemas diplomáticos" y referencias a canciones de Perry como I Kissed a Girl.

¿Qué opina Sophie Grégoire Trudeau del romance de Katy Perry y Justin Trudeau?

Ante esto, Sophie a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje sobre el amor, el espacio íntimo y el aprender a dejar ir, reflexionando sobre lo difícil que es soltar a alguien que se amo, pero que el amor nunca fue una posesión y al final se debe de entender que: "Lo que amamos nunca fue hecho para mantenerse. Las personas, los lugares, incluso los momentos que alguna vez se sintieron infinitos… el tiempo nos pide que no nos aferremos", comenzó.

Sostener parece más seguro que soltar, pero el amor nunca fue sobre posesión, siempre fue sobre presencia. Cuando soltamos lo que no podemos conservar, hacemos espacio para la conexión, la intimidad, el recuerdo … y la lección", concluyó.

