Kenia Os defiende a Peso Pluma; así responde a actriz de Televisa por llamarlo "sin clase"

Ciudad de México.- La reconocida cantante, Kenia Os, acaba de sacar las garras por sus seres amados, primero, se pronunció con fuerza en defensa de Belinda, luego de que la cantante emprendiera acciones legales contra Lupillo Rivera por el uso no autorizado de su imagen y detalles personales en el libro Tragos Amargos. De la misma manera, dio contundente respuesta a la actriz de Televisa y exmodelo, Carmen Campuzano, después de que lo llamara "sin clase".

El abogado de la artista de origen español explicó que la denuncia busca frenar la difusión de contenido privado que afecta la reputación y dignidad de la artista. Ante esta situación, Kenia celebró que Belinda, con quien hizo dueto en Jackpot, no se quedara de brazos cruzados: "Me encanta, me encanta que ella alce la voz, que se defienda, que no se quede callada, porque creo que a veces es muy injusto todos los chismes y las cosas que se dicen, sobre todo a las mujeres, que siempre se nos están poniendo en chismes con tal persona, con otra persona".

La influencer y cantante también subrayó el derecho de la actriz de Bienvenidos Al Edén, a vivir su vida sin ser juzgada, ya que es soltera y podría salir con quién quiera y con quién no: "Y me encanta que alzó la voz y que dijo: 'Paren', o sea, hasta aquí. Y si fue, no fue, lo que sea, es su vida personal. Aparte, tiene todo el derecho, está soltera, está hermosa, está guapísima, o sea, ¿qué les importa con quién salió? Que disfruten, ¿no?".

La novia del denominado 'Doble P', reconoció que ella misma ha optado por el silencio en muchas ocasiones, aunque celebra que cada vez más mujeres se atrevan a hablar sin miedo: "Yo por muchísimo tiempo me quedé callada con muchísimas cosas y hay cosas que todavía me sigo quedando callada. Pero estoy bien con ellos, ¿sabes? Creo que eso me da paz mental a mí y salud mental".

¡La adora! Carmen Campuzano opina sobre el éxito de Belinda.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/GUq18KBUCI — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 1, 2025

Además, no dudó en responder a Carmen Campuzano, quien criticó el estilo del intérprete de Lady Gaga y Ella Baila Sola, asegurando que no es un digno ícono de la moda. Con tono irónico, la creadora de contenido replicó: "Ay, pues pobre. A la otra la invitamos, le decimos que le enviamos la invitación".

Es así como la intérprete de Malas Decisiones envía un mensaje claro sobre el respeto a la privacidad y la dignidad de las mujeres en el medio artístico. Su postura refuerza la importancia de no permitir abusos mediáticos y demuestra que, en tiempos donde el escrutinio público puede ser implacable, la sororidad sigue siendo una herramienta poderosa para resistir y sanar.

¡Kenia Os llama 'POBRE' a Carmen Campuzano por CRITICAR a Peso Pluma tras ser EMBAJADOR en la Fashion Week de Nueva York! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/iz3UYusZvo — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui