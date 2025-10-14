La tensión sube en 'La Granja VIP': Manola Díez lanza fuerte crítica contra Sandra Itzel

Ciudad de México.- Manola Díez, actriz y modelo mexicana, poco a poco se está ganando un lugar entre el público del reality show La Granja VIP, pues la polémica mujer de 51 años les resulta muy divertida a los espectadores. Lo más curioso de todo el asunto es que aún no se cumple ni una semana desde que los habitantes fueron encerrados y la regiomontana ya tiene un par de enemistades dentro.

El primer enfrentamiento ocurrió el pasado 13 de octubre con la creadora de contenido Carolina Ross, cuando comentó que la joven no la ayudó a cortar una piña, generando un ambiente sumamente incómodo porque estaban presentes La Bea y César Doroteo. En ese momento, Díez pronunció una frase que se volvió viral en redes sociales: "Aquí se viene a jalar, mi reina… no a hacerse la que me pongo bien bonita".

Sin embargo, su enojo, lejos de disminuir, aumentó al enterarse de que la cantante de música regional mexicana contó su versión de los hechos "a sus espaldas", algo que para Manola fue de mal gusto, ya que, en su opinión, cualquier situación que cause incomodidad siempre debe hablarse de frente. Por su parte, Carolina en todo momento mantuvo la calma y no respondió a los ataques.

Manola Díez

¿Qué pasó entre Manola Díez y Sandra Itzel?

La noche del pasado lunes, la actriz de telenovelas comentó que no le tiene nada de confianza a la bailarina, usando palabras bastante duras para referirse a Sandra Itzel: "Oye, ¿qué tal Sandra? Ay, amigos, aquí está bien padre, que la chinga*, o sea, esa vieja está decidida como a conquistarte en el aspecto en el que no todo bien. ¿Cree que somos pende*** o qué cree? Estoy sorprendida", aseveró.

Estos granjeros ya dieron todo el contenido que no hubo en 3 temporadas de la casa de los famosos en tan solo dos días #LaGranjaVIP pic.twitter.com/G12CHUS1pF — El Botas (@botasdeplata) October 15, 2025

Cabe destacar que hoy, a las 21:00 horas, a través del canal Azteca UNO, se dará a conocer la lista de nominados. Hasta el momento, quien está en riesgo es César Doroteo 'Teo', mientras que Sergio Mayer Mori se encuentra a salvo, ya que funge como capataz de la semana. La dinámica de votos consiste en otorgar diez puntos a tu participante favorito mediante la aplicación de Disney+.

Fuente: Tribuna del Yaqui