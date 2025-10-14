¿No entregan cadáver de Fede Dorcaz? Filtran detalles del asesinato del integrante de 'Hoy'

Ciudad de México.- Recientemente, uno de los amigos del cantante argentino, Fede Dorcaz, acaba de romper el silencio, sorprendiendo al filtrar detalles desconocidos sobre los últimos momentos con vida, antes del trágico asesinato, del integrante del programa Hoy, y la aparente reacción de sus padres al enterarse de la terrible noticia, ¿acaso aún no entregan el cadáver del también modelo?

La noche del pasado jueves 9 de octubre, se reveló el asesinato de Dorcaz, mientras que iba manejando por la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Ante esto, el elemento de seguridad, Jesús Arias, aseguró que: "Es alcanzado metros más adelante por estos sujetos, quienes le disparan de manera directa, causándole, al menos, una herida por impacto de bala en la zona del cuello que le causa la muerte casi de manera instantánea".

Ahora, durante una entrevista para el periodista Gerardo Escañero, que es el presentador de Vaya, Vaya, entrevistó a un presunto amigo de Fede, de nombre Héctor Navarro, acaba de revelar que el atraso al momento de revelar su muerte, es que las autoridades querían confirmarlo con certeza al respecto de la identidad, en especial para la familia de Dorcaz, según la cuenta, sus padre quedaron devastados al escuchar la noticia y tomaron el primer vuelo a México para reclamar el cuerpo de su hijo, el cual al parecer no han visto.

De la misma manera, el amigo del participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que los padres del argentino quedaron devastados y personalmente viajaron desde argentina, hasta la Ciudad de México, donde debieron de reconocer a su pequeño. No han salido a la luz los informes sobre esto, pero se dice que fue un momento sumamente complicado y doloroso para los padres del cantante.

Con respecto a los últimos momentos de vida de Fede, el amigo declaró que estaba en Televisa con su pareja, Mariana Ávila, ensayando para el proyecto de baile, e irían con la joven influencer, cada uno en su coche, hasta que le llegó una oportunidad a Fede, sin imaginarse que poco después, sería asesinado: "Lo más curioso del asunto es que ese día Fede iba a ir con Mariana a su casa, pero le dijeron de un evento de una marca. Le dijo a Mariana: '¿Cómo ves?’. Y ella le respondió: 'Pues como tú quieras, pero adelante, si quieres'. Se despidieron y se fueron".

Asimismo, el periodista comentó que Mariana, al no recibir respuesta de Fede por un gran lapso de tiempo, comenzó a angustiarse, hasta que las autoridades le dieron la noticia: "Pasaron los minutos y Mariana le escribió, pero Fede ya no contestó, entonces Mariana se empezó a angustiar, porque eran las 8:30 de la noche y no le contestaba. Fue hasta las 10:30 que las autoridades tomaron el teléfono de Fede y le dieron la noticia a Mariana de lo que había sucedido".

