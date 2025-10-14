Paris Jackson, hija de Michael Jackson acusa mal manejo de la herencia de su padre por parte de sus administradores

Los Ángeles.- La herencia de Michael Jackson, fallecido el 25 de junio de 2009 a los 50 años, vuelve a ser centro de controversia, pues su hija Paris, expresó su preocupación por los pagos realizados con cargo a la herencia de su padre en una nueva presentación judicial en julio de 2025, acusándolos de autorizar pagos excesivos y poco transparentes a abogados que gestionan la fortuna del cantante, valorada en más de 2 mil millones de dólares.

En documentos presentados a la Corte Superior de Los Ángeles, Paris expresó: "Existen inconsistencias que exigen un escrutinio detallado de todos los honorarios y costos solicitados. Es doloroso decirlo, pero los registros sugieren que un grupo de abogados bien remunerados está aprovechando la falta de supervisión para extraer dinero del patrimonio a plena vista". Se refiere a pagos de 625 mil dólares en 2018 a tres bufetes, incluyendo 250 mil dólares en bonos por "tiempo no registrado", que según ella no fueron supervisados ni justificados.

Paris Jackson acusa mal manejo de la herencia de Michael Jackson. Créditos: Interrnet

Los albaceas, John Branca y John McClain, nombrados en el testamento de 2002, defendieron los pagos como "bien merecidos y razonables". En su respuesta del 15 de julio de 2025, declararon: "Las objeciones de Paris son inoportunas y deberían ser desestimadas por el tribunal. Desde 2009, transformamos un patrimonio con deudas de 500 millones de dólares en una entidad rentable, generando 287 millones para los beneficiarios".

Agregaron que los pagos fueron esenciales para resolver más de 15 demandas y proteger el legado de Jackson, advirtiendo que limitarlos podría tener "consecuencias profundamente desestabilizadoras", especialmente ante la demanda de 400 millones de dólares por abuso sexual impuesta por Wade Robson y James Safechuck en 2025.

Michael Jackson dejó tres hijos: Prince Jackson (de 28 años, nacido en 1997), Paris (1998) y Bigi (de 23 años, nacido en 2002). El fideicomiso estipula que reciben fondos desde los 21 años, con un tercio de su herencia a los 30, otro a los 35 y el resto a los 40. La fortuna ha crecido con acuerdos como la venta parcial del catálogo a Sony por 600 millones de dólares en 2024, pese a objeciones de Katherine Jackson, y proyectos como 'Michael Jackson ONE en Las Vegas' y 'MJ: The Musical', que han generado 2.5 mil millones en ingresos globales.

Michael Jackson dejó tres hijos. Créditos: Internet

Paris Jackson, modelo, actriz y cantante, lanzó su álbum álbum 'Wilted' en 2020 y ha participado en campañas de Chanel y series como 'American Horror Story'. Ha hablado públicamente sobre su salud mental e identidad no binaria. Prince se dedica a producción audiovisual y filantropía, mientras Bigi mantiene un perfil bajo, destacando en 2021 por su interés en temas ambientales en 'Good Morning Britain'.

El patrimonio ha enfrentado controversias, incluyendo 'Leaving Neverland' (2019) y disputas fiscales con el IRS, resueltas en 2021 por 111.5 millones. La actual demanda de Robson y Safechuck, junto al biopic Michael (estrenado en 2026), mantienen el legado de Jackson en el ojo público.

La batalla legal de Paris podría requerir un tercer albacea independiente para garantizar transparencia. Mientras tanto, familia y fans siguen este capítulo que enfrenta la preservación financiera del legado del 'Rey del Pop' con la exigencia de claridad de sus herederos.

Paris Jackson no solo es guapa y modelo, también canta como su padre Michael Jackson y lo hace muy bien. Hay talento.



Disfruten... pic.twitter.com/UEwDShgyT5 — Iván Estrada (@Estradamyers) June 8, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México