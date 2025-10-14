Primera gala de nominaciones de 'La Granja VIP': ¿Quiénes están en peligro esta semana?

Ciudad de México.- Este martes se llevará a cabo la primera gala de nominación del show televisivo La Granja VIP. En redes sociales, los usuarios ya muestran su impaciencia, pues en tan solo unos días el programa se ha vuelto tremendamente popular. De hecho, ya comenzaron a surgir enemistades, y también se han formado ciertas alianzas que han generado división entre el público.

En esta primera semana, los participantes son 16 famosos que incluyen músicos, creadores de contenido, actores y comediantes. Se trata de Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Alberto del Río 'El Patrón', Sandra Itzel, Omahli, Lolita Cortés, Fabiola Campomanes, Carolina Ross, Lis Vega, Sergio Mayer Mori, César Doroteo 'Teo', Manola Díez, La Bea, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia.

Nominaciones

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el único participante que está en riesgo de abandonar la granja es César Doroteo 'Teo', mientras que Sergio Mayer Mori se encuentra completamente a salvo, ya que se convirtió en el Capataz de la semana, lo que impide que sus compañeros voten en su contra. Sin embargo, el resto de los integrantes se enfrentarán cara a cara para explicar por qué desean que otro participante salga del programa.

César Doroteo

Aunque todavía no hay una fuente oficial que revele quiénes serán los nominados, según la opinión de los fans, los que están en la cuerda floja son César Doroteo 'Teo', Alfredo Adame, Manola Díez, Eleazar Gómez y Carolina Ross. En lo que respecta a Manola, muchos espectadores consideran que sus conflictos podrían ponerla en la placa, ya que ha generado algunas enemigas dentro del grupo.

Manola lloraba de felicidad porque el gallo le da tranquilidad.



Hoy se vota por Manola prros uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D#LaGranjaVIP

pic.twitter.com/RqJxO2uRRp — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) October 14, 2025

Cabe destacar que esto son solo rumores y que la lista final se dará a conocer a las 21:00 horas a través del canal Azteca UNO. Para quienes disfrutan seguir las actividades diarias de los participantes, pueden ingresar a la app de Disney+, donde el show está disponible 24/7. Por último, para votar por su concursante favorito, los usuarios deben entrar a la página oficial de TV Azteca y seleccionar, con sus diez votos, a la persona que desean que continúe dentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui