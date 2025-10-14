¿Problemas legales para Ricardo Pérez y 'La Cotorrisa'? Podrían terminar en prisión

Ciudad de México.- El comediante mexicano Ricardo Pérez, junto con sus compañeros Slobotzky e Iván Mendoza, con quienes conduce el pódcast La Cotorrisa, está envuelto en un grave problema que incluso podría llevarlo a prisión. Todo comenzó con una supuesta broma, de las muchas que suelen hacer en su programa, pero esta vez se les salió de control y, como era de esperarse, la víctima decidió demandarlos.

La creadora de contenido Jesica Bustos inició un proceso legal contra los implicados por acoso y abuso sexual. En el episodio 308 se desató la polémica cuando las personalidades de internet realizaron crueles comentarios contra la esposa del imitador Xuxo Dom, burlándose de su físico hasta el punto de que, según el propio marido, la confianza de la mujer disminuyó notablemente y ahora no desea continuar con su actividad en redes sociales.

Aunque eliminaron el video del canal oficial, las consecuencias persisten, ya que actualmente existe la posibilidad de que enfrenten una dura batalla judicial. De acuerdo con información de TV Notas, se trataría de un caso de abuso sexual debido a la forma en que denigraron la imagen de Bustos. El doctor en leyes Mauro Terrones Piñón comentó al medio que lo que les espera es una gran pérdida económica por daños morales y por los trabajos que habrían dejado pendientes tanto Xuxo como Jesica.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta

Cabe destacar que no es la primera vez que Ricardo se ve envuelto en una controversia de gran magnitud, pues, como se informó en TRIBUNA, hace un tiempo protagonizó un altercado con la prensa durante un encuentro en el aeropuerto de la CDMX, luego de que los reporteros presuntamente acosaran a su novia, la actriz Susana Zabaleta, quien casi cae al suelo debido a la multitud que los rodeaba.

En aquella ocasión, la inmediata reacción del conductor fue realizar una parodia en La Cotorrisa titulada "No tenemos vida". Ahora, Dom cuestiona a Pérez y da a entender que es una persona incongruente, ya que mientras defendía a su pareja de los medios, él mismo se comportaba de la misma manera con otras personas. Hasta el momento de la redacción de esta nota, el actor todavía no ha respondido al influencer cristiano.

Fuente: Tribuna del Yaqui