Se revela el cartel del Vive Latino 2026: ¿Está tu artista favorito en la lista?

Ciudad de México.- El Vive Latino 2026 es uno de los eventos más esperados del año, un festival de música en vivo que celebra la cultura iberoamericana, donde los asistentes disfrutan de una amplia variedad de canciones interpretadas por grandes artistas hispanohablantes e internacionales. Hace unas horas, los organizadores revelaron el cartel oficial, y en este medio te compartimos todos los detalles.

Para comenzar, el evento se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. En cuanto a la venta de boletos, será a través de Ticketmaster a partir del 18 de octubre; sin embargo, como es habitual en estos casos, los clientes de Banamex tendrán el privilegio de adquirirlos un día antes, por lo que es importante estar atentos a cualquier actualización.

Cabe recordar que uno de los momentos más destacados de la edición 2025 fue el regreso de Zoé tras cinco años de ausencia, lo que generó gran furor entre los fanáticos. Además, el público fue agasajado con la interpretación de Memo Rex, tema que León Larregui no cantaba en vivo desde 2013. En esta nueva entrega, el festival promete ofrecer aún más sorpresas para sus fieles seguidores.

Cartel oficial

Las celebridades en el Vive Latino 2026 son:

Airbag

Alcalá Norte

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Carlos Sadness

Chetes

Conociendo Rusia

Cuco

Cypress Hill

Esteman & Daniela Spalla

Dubioza Kolektiv

Dread Mar I

El Gran Combo de Puerto Rico

Enanitos Verdes

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Fobia

Hello Seahorse!

Illya Kuryaki and The Valderramas

Hermanos Gutiérrez

Ke Personajes

Juanes

Ladrones

John Fogerty

Lenny Kravitz

Liran’ Roll

Los Amigos Invisibles

Los Fabulosos Cadillacs

Los Látigos

Los Pream

Los Viejos

Love of Lesbian

Madre Perla

Malcriada

Maldita Vecindad

Marco Mares

Margaritas Podridas

Mc Davo

Meridian Brothers

Moenia

Monobloco

Moby (DJ Set)

Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2

Nacho Vegas

Nafta

Orqueska

Percance

Planta Industrial

Reyna Tropical

Rigoberta Bandini

Rusowsky

Rich Mafia (Alemán + GeraMx)

Santa Sabina

The Smashing Pumpkins

Tom Morello

The Mars Volta

Triciclo Circus Band

Trueno

White Lies

Hasta el momento de la redacción de esta nota, se sabe que la preventa de boletos iniciará el 17 de octubre a las 14:00 horas, con la opción de tres meses sin intereses. Los sitios web oficiales a consultar son ticketmaster.com.mx y vivelatino.com.mx. Es importante tener presente que los accesos suelen agotarse con rapidez, por lo que se recomienda adquirirlos tan pronto como el sistema lo permita.

