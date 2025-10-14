Se revela el cartel del Vive Latino 2026: ¿Está tu artista favorito en la lista?

Ciudad de México.- El Vive Latino 2026 es uno de los eventos más esperados del año, un festival de música en vivo que celebra la cultura iberoamericana, donde los asistentes disfrutan de una amplia variedad de canciones interpretadas por grandes artistas hispanohablantes e internacionales. Hace unas horas, los organizadores revelaron el cartel oficial, y en este medio te compartimos todos los detalles.
Para comenzar, el evento se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. En cuanto a la venta de boletos, será a través de Ticketmaster a partir del 18 de octubre; sin embargo, como es habitual en estos casos, los clientes de Banamex tendrán el privilegio de adquirirlos un día antes, por lo que es importante estar atentos a cualquier actualización.
Cabe recordar que uno de los momentos más destacados de la edición 2025 fue el regreso de Zoé tras cinco años de ausencia, lo que generó gran furor entre los fanáticos. Además, el público fue agasajado con la interpretación de Memo Rex, tema que León Larregui no cantaba en vivo desde 2013. En esta nueva entrega, el festival promete ofrecer aún más sorpresas para sus fieles seguidores.
Las celebridades en el Vive Latino 2026 son:
- Airbag
- Alcalá Norte
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Carlos Sadness
- Chetes
- Conociendo Rusia
- Cuco
- Cypress Hill
- Esteman & Daniela Spalla
- Dubioza Kolektiv
- Dread Mar I
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Enanitos Verdes
- Erin Memento
- Enjambre
- Filtro
- Fobia
- Hello Seahorse!
- Illya Kuryaki and The Valderramas
- Hermanos Gutiérrez
- Ke Personajes
- Juanes
- Ladrones
- John Fogerty
- Lenny Kravitz
- Liran’ Roll
- Los Amigos Invisibles
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Látigos
- Los Pream
- Los Viejos
- Love of Lesbian
- Madre Perla
- Malcriada
- Maldita Vecindad
- Marco Mares
- Margaritas Podridas
- Mc Davo
- Meridian Brothers
- Moenia
- Monobloco
- Moby (DJ Set)
- Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2
- Nacho Vegas
- Nafta
- Orqueska
- Percance
- Planta Industrial
- Reyna Tropical
- Rigoberta Bandini
- Rusowsky
- Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
- Santa Sabina
- The Smashing Pumpkins
- Tom Morello
- The Mars Volta
- Triciclo Circus Band
- Trueno
- White Lies
Hasta el momento de la redacción de esta nota, se sabe que la preventa de boletos iniciará el 17 de octubre a las 14:00 horas, con la opción de tres meses sin intereses. Los sitios web oficiales a consultar son ticketmaster.com.mx y vivelatino.com.mx. Es importante tener presente que los accesos suelen agotarse con rapidez, por lo que se recomienda adquirirlos tan pronto como el sistema lo permita.
