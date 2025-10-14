Shock en 'Hoy': Brandon Castañeda llama tóxica a La Bebeshita y la culpa de su separación

Ciudad de México.- El polémico galán, Brandon Castañeda, una vez más está dando de que hablar, pues ha logrado dejar en shock a los millones de espectadores del programa Hoy, pues llamó tóxica a 'La Bebeshita', a la cual no dudo de culpar de su separación y que no haya reconciliación.

Como se sabe, el exintegrante de los Wapayasos y Daniela Alexis, nombre real de 'La Bebeshita', se conocieron alrededor de hace 10 años y en los foros de TV Azteca, cuando formaron parte del programa de Enamorándonos, donde se convirtieron en pareja. Pero, pese al amor que decían sentir, su noviazgo tuvo muchos tropiezos amoroso y estuvieron volviendo y terminando, hasta que finalmente, hace como tres o cuatro años se dieron el adiós definitivo.

Ahora, por azares del destino, hace unas cuantas semanas, la expareja se volvió a reunir en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde además de todo, les tocó la sorpresa de que en la quiniela para formar las parejas resultara con que ellos volverían a verse a diario, pues salió que bailarían juntos. Tanto el galán de Televisa, como la expresentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, aseguran que pueden con el reto.

Pero ahora, después de que salieron a la pista por su primer baile juntos, cuando el jurado le estaba dando su opinión, y Andrea Legarreta quiso indagar más a fondo, y les cuestionó si habían terminado bien o que planes había a futuro, ambos se mostraron un poco incómodos sin saber que responder, en concreto, hasta que Brandon señaló que no sabía que podía pasar, pero que sí él no quería volver con la exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, es porque es muy tóxica y siempre le reclama si no puede responder de inmediato.

Fuente: Tribuna el Yaqui