VIDEO: Sergio Mayer Morí conmociona TV Azteca al mostrar todo en tina de 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El actor y cantante, Sergio Mayer Morí, se está convirtiendo en el auténtico protagonista de La Granja VIP, pues con sus comentarios pasados de sinceros y el denominado "contenido involuntario", que esta conmocionando a TV Azteca y los millones de espectadores, que cada vez se suman más a dicho contenido. En esta ocasión, llamó la atención al ducharse en la tina de la suite principal en el reality, ya que por un descuido mostró todo.

El pasado domingo 12 de octubre, el reality granjero del Ajusco se estrenó, y aunque todo parecía indicar que Alfredo Adame sería el protagonista por su fuerte carácter, o Jawy Méndez, con su experiencia en este tipo de proyectos, hasta el momento, ha sido Mayer Morí quién se está llevando los reflectores por parte del público, especialmente la mañana de este martes 14 de octubre en redes sociales por su pequeño descuido.

El motivo que lo está haciendo viral en redes como X, anteriormente conocido como Twitter, es a causa de que después de ganar la prueba y convertirse en el capataz, teniendo una habitación solo para él, con más comodidades, como una tina. El joven actor de Rebelde, serie de Netflix, decidió consentirse un momento antes de dormir y sin importar que había cámaras se desvistió, cuidando no mostrar de más, hasta que estuvo en el agua.

“Es el mejor día de mi vida, wey, nunca había tenido tanto poder" -Sergio Mayer Morí #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/Z5U2MxaAsm — MONTSERRAT (@MONTSERRAT666_) October 14, 2025

Pero, mientras que estaba disfrutando de su baño caliente, decidió estirarse lo más que pudo hasta que con el pie alcanzó la llave del agua, sin embargo, en ese movimiento, gran parte de su cuerpo salió del agua y también la zona de su pelvis, por lo que se le vio su zona viril, lo que ha ocasionado que se viralice el video y se dividan opiniones entre los espectadores del proyecto, entre los que lo toman con diversión y los que no.

En redes sociales, unos lo tomaron con diversión, asegurando que estaba dándole todo y que ya se estaba postulando para ser uno de los finalistas, incluso el ganador de esta primera temporada, mientras que otros han criticado al hijo de Sergio Mayer y de Bárbara Morí, asegurando que está haciendo de todo para volverse viral y lo volteen a ver, pero que en realidad todo fue fingido e intencionado.

Sergio y su descuido venga la alegría go go go #LaGranjaVIP https://t.co/AMaiLMac7B — uD835uDCDFuD835uDCEEuD835uDCFBuD835uDCEEuD835uDCF2uD835uDCFBuD835uDCEA ??uD83DuDCAD (@l__pereira_) October 14, 2025

