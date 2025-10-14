"Yo di todo": Poncho de Nigris se deslinda del equipo de Aldo y destapa tensiones internas

Ciudad de México.- Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México, edición 2025. A pesar de todas las felicitaciones que ha recibido el joven de 26 años, también se ha visto involucrado indirectamente en ciertas controversias. Todo comenzó con una publicación que realizó su tío Poncho de Nigris, quien lo estuvo apoyando en redes sociales mientras el influencer permanecía dentro de la competencia.

De hecho, el también exintegrante de la segunda temporada de Big Brother México no es el único inconforme, pues incluso algunos fans de Aldo comentan que la agencia que representa al exdeportista suele mantenerlo limitado, y están preocupados de que su carrera pueda verse afectada. La compañía, llamada Viralink, ha sido señalada por presuntamente no manejar de manera adecuada la imagen del regiomontano.

Entre los supuestos errores de gestión destacan la falta de control en el contenido, la verificación de cuentas y la promoción de videos. Asimismo, los seguidores apuntan que no se está aprovechando el auge del creador de contenido, lo que incluye colaboraciones que, lejos de ayudarlo a crecer, podrían perjudicarlo. Según los internautas, uno de los ejemplos más criticados es el video que realizó con Elaine Haro, el cual constantemente recibe comentarios negativos que no contribuyen a mantener su buena racha.

Aldo no ha respondido a Poncho

¿Poncho de Nigris está molesto?

La controversia se desató a raíz de un comentario publicado por una usuaria llamada Andrea (@andygub) en X (antes Twitter), donde insinuó que la agencia de Aldo había excluido a Poncho, a pesar de que él estuvo presente y apoyando durante todo el desarrollo del reality show. Para sorpresa de muchos internautas, el empresario respondió, confirmando que, efectivamente, los rumores eran ciertos.

Sin palabras. Yo di todo junto con mi familia, ya si otros se cuelgan la medallita y aparecen Nadamas a la foto pues cada quien, la gente sabe quién fue el que más luchó y se aventó la funa masiva por defender, los demás escondidos hasta que ganó. Me gustaría decir tantas cosas,… https://t.co/tc435gx9Rm — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) October 14, 2025

"Sin palabras. Yo di todo junto con mi familia. Ya si otros se cuelgan la medallita y aparecen nada más en la foto, pues cada quien. La gente sabe quién fue el que más luchó y se aventó la funa masiva por defender; los demás, escondidos hasta que ganó. Me gustaría decir tantas cosas, pero todo a su tiempo", aseveró el integrante del Team Infierno, recibiendo numerosos comentarios de apoyo a su postura.

Fuente: Tribuna del Yaqui