Adrián Marcelo se burla de 'La Casa de los Famosos México' y dice 'La Granja VIP' es mejor

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el polémico influencer y presentador regiomontano, Adrián Marcelo, acaba de volver a dar de que hablar, debido a que hace poco volvió a burlarse de La Casa de los Famosos México, en su tercera temporada, asegurando que en su opinión personal, La Granja VIP es mejor, porque logró impregnar lo que el público en verdad quiere de un programa.

El pasado domingo 12 de octubre del año en curso, se estrenó el nuevo reality show de TV Azteca, que es parecido al reality de 24 horas de Televisa, pero es en una granja y tienen que realizar las labores del campo para poder llevar el pan a la mesa y hasta cosas básicas como bañarse. Aunque apenas lleva un día al aire, dicho proyecto se encuentra dando mucho de que hablar, especialmente por parte de Adrián.

Fue a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, que el reconocido regiomontano declaró que estaba viendo dicho programa y que para él, era el momento de hacer que Alberto del Río, que es mejor conocido como 'El Patrón', se enoje para que ya comiencen a agarrarse a golpes y hacerla más interesante: "Tengo muchas ganas de que hagan enojar a Alberto 'El Patrón' del Rio y se ARMEN LOS VERGAZOS en la Granja VIP".

Tengo muchas ganas de que hagan enojar a Alberto “El Patrón” del Rio y se ARMEN LOS VERGAZOS en la Granja VIP. — adrián marcelo (@adrianm10) October 13, 2025

Pero eso no fue todo, debido a que el expresentador de SNSerio, declaró que para él, el programa que está siendo conducido por Adal Ramones, en realidad había conseguido el casting de personalidades necesarias para atrapar al público, cosa que no pudo lograr la tercer temporada del reality anteriormente mencionado, al menos para él: "La Granja VIP, es todo lo que La Casa de los Famosos México III quiso ser en cuanto a casting".

Finalmente, declaró que la violencia siempre es el camino que la gente tomo, haciendo referencia que a él lo funaron, por un lenguaje que habla la sociedad: "Si identifican que la violencia es el camino a la inmortalidad, puede ser un reality de antología. El contexto actual de la sociedad mexicana demanda conflicto. Es pura lectura del cuarto". De la misma manera, agregó que Alexis Ayala y Dalilah Polanco entendieron eso, pero no los dejaron ser.

Cabe mencionar que Adrián borró el post de sus redes sociales, debido a sus expresiones de violencia, pero se espera que siga lanzando más comentarios al respecto.

Adrián vuelve a arremete contra La Casa de los Famosos México. X @adrianm10

Fuente: Tribuna del Yaqui