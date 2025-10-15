Amaia Montero vuelve como vocalista de La Oreja de Van Gogh y causa debate entre los fans

Ciudad de México.- Una gran sorpresa recibieron los fanáticos de La Oreja de Van Gogh, pues hace unas horas se confirmó que la agrupación realizará una gira en 2026 con Amaia Montero, quien formó parte de la banda desde su fundación en 1996 hasta 2007. De hecho, cuando se separó definitivamente, muchos extrañaron su voz, ya que era la imagen característica del grupo de pop rock español.

Esta noticia, por supuesto, causó gran revuelo en redes sociales, donde los seguidores no supieron cómo reaccionar. Por un lado, celebran la oportunidad de revivir viejos tiempos, pero por otro, consideran que esta decisión representa una traición a Leire Martínez, quien se unió a la agrupación en 2008 y, tras 17 años, anunció su salida en octubre de 2024 por "diferentes maneras de vivir el grupo".

"Cuando tú crees que algo es reemplazable, que es sustituible o intercambiable, lo que estás haciendo es restarle valor a ese algo: lo estás condenando al mundo de las cosas. Por mucho que nos lo quieran contar de esta manera, no, Leire no ha sido el pie de micro de Amaia mientras esta iba al baño. Su nombre ha sido de verdad", escribió en su perfil de Instagram el poeta español Roy Galán.

Opiniones divididas

Bienvenida a Amaia Montero

La molestia de algunos fans radica en que Amaia Montero decidió iniciar una carrera como solista, y muchos sospechan que, tras no obtener los resultados esperados, pidió regresar a la banda. Por ello, consideran que Leire merecía más reconocimiento, ya que permaneció al frente del grupo mientras la cantante, ahora de 49 años, intentaba consolidarse de manera independiente. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la banda no ha respondido a estas posturas.

“Nunca pensé que dos de mis más grandes idolos musicales (LOVG y AM) me dieran la decepción musical más grande que he tenido…” pic.twitter.com/G2C8voRrpV — Letras de La Oreja de Van Gogh (@LOVGLetras) October 15, 2025

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí, en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores. Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí", manifestaron los integrantes ante esta nueva etapa.

