Ariana Grande y Cynthia Erivo envían saludo especial a Wendy Guevara y 'Las Perdidas'

Los Ángeles, California.- Una situación inesperada ocurrió este miércoles cuando las estrellas estadounidenses Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes protagonizan la película musical Wicked, anunciaron que su segunda parte se estrenará el 21 de noviembre de 2025. Lo sorprendente fue un cálido saludo dirigido nada menos que a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres.

En el marco de una campaña para promocionar el estreno del filme, las cantantes enviaron un mensaje muy especial a Las Perdidas. Para enfatizarlo, utilizaron varias veces la frase: "Escuchamos que tal vez estén un poco perdidas en algún lugar de Oz". Pero eso no fue todo, ya que las comediantes también se encargarán de la celebración en honor a Wicked: "Estamos organizando la fiesta de Halloween más mágica de México. ¿Y adivinen quiénes serán las anfitrionas? Ustedes".

En redes sociales se desató un verdadero furor, pues nadie podía creer que la reconocida intérprete de Thank U, Next y la nominada al Óscar a Mejor Actriz identificaran a las icónicas creadoras de contenido. En la plataforma X (antes Twitter), el tema se volvió tendencia hasta que las aludidas reaccionaron, aceptando con gusto la invitación; incluso Wendy compartió el video.

Aceptaron la propuesta

Algunos usuarios aprovecharon para bromear, considerando que este día estaba lleno de noticias impactantes, empezando por Justin Bieber, quien fue captado disfrutando de la banda sinaloense. De hecho, el canadiense tomó las baquetas y comenzó a tocar con entusiasmo la tarola, mientras bailaba y causaba los gritos de los presentes. En el lugar, uno de los integrantes le regaló una camiseta de la selección mexicana.

¿De qué trata 'Wicked: Por Siempre'?

La historia se centra en Elphaba, quien ahora es una fugitiva tras desafiar al Mago, ya que él hace creer que representa un peligro para Oz. Por su parte, Glinda, como la Bruja Buena del Norte, a pesar de todo se alía con el Mago; sin embargo, aunque no lo expresa, no está completamente de acuerdo. La trama promete revelar secretos de ciertos personajes principales, los cuales solo se conocerán cuando la película se estrene en los cines.

Fuente: Tribuna del Yaqui