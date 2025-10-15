Carlos Rivera sería un fastidio: Exhiben comportamientos groseros en '¿Quién es la Máscara?'

Ciudad de México.- Tal parece que el reconocido cantante, Carlos Rivera, se encuentra en un momento muy complicado, pues se ha comenzado a decir que estaría siendo un fastidio en Televisa, y que su arrogancia estaría haciendo que tratara mal a la gente, y en redes sociales han exhibido comportamientos groseros al público y a sus compañeros dentro de ¿Quién es la Máscara?

"El que anda insoportable, pero insoportable marca Dios, es Carlos Rivera Resulta que ahora que participa en ¿Quién es la Máscara?, me contaron unos amiguitos de la producción que el cantante pidió tener el mínimo contacto con la gente".

"Suplicó que por favor se limiten a hablarle o exponerlo a que alguien se le acerquen o le griten. Durante las grabaciones, Carlos iba directo del camerino al foro y de ahí de regreso, sin saludar, sin mirar, sin nada".

"Eso sí, cuando las cámaras se prenden, sonríe, finge felicidad y parece el más amable del mundo. Pero fuera del aire… uff , ni el piso por donde pisa lo merece. ¿Y por qué tanta diva attitude, Carlos?".

Fuente: Tribuna del Yaqui