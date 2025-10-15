Christian Nodal desmiente a Cazzu y niega ser un padre ausente; afirma da millones a Inti

Ciudad de México.- El reconocido y muy polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, ha decidido romper el silencio ante acusaciones en su contra, y en un comunicado legal, desmintió a Cazzu, pues en su mensaje se centro en negar ser un padre ausente, afirmando que sí busca reuniones con la menor, además de que supuestamente le daría millones de pesos de pensión a su hija en común, Inti Nodal.

Como se sabe, la intérprete de Nena Trampa declaró que para esta gira, tuvo que pedir un permiso unilateral del juez para que pudiera viajar la menor, ya que Nodal y sus abogados no le han otorgado el permiso, incluso mencionó que aunque hubo interés para que el creador de Adiós Amor, viera a la niña, nunca se concretó nada. De la misma manera, ha dejado en claro, que ella no considera justa la pensión que el sonorense le da a su hija.

Ahora tras varios días de estas declaraciones, la mañana de este miércoles 15 de octubre, el abogado de Nodal, César Muñóz, acaba de lanzar un comunicado en el que desmiente a la argentina, afirmando que jamás se le ha prohibido que viaje Inti con su madre, afirmando que incluso se han firmado sin la anticipación establecida, además de que ella no respondió a una reunión padre e hija: "En representación de Christian Jesús González Nodal he contactado formalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta".

Pero eso no fue todo, pues por primera vez habló de cuestiones monetarias, señalando que no solamente el esposo de Ángela Aguilar ha cumplido con sus obligaciones monetarias con la menor, bajo la suma que exige la Ley Argentina, sino que también ha hecho depósitos a la intérprete de Con Otra, aparte de la pensión, para cubrir gastos de la nena, que según el abogado, equivalen a millones de pesos mexicanos.

A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija de dos años ha manifestado su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales", dice el comunicado.

Finalmente, el abogado Muñóz, declaró que la creadora de La Cueva mintió sobre las conversaciones y reuniones con los abogados que representan al yerno de Pepe Aguilar en Argentina, pues ellos nunca han podido tener un contacto físico, y por lo tanto no un contacto visual, porque todo fue por vía zoom: "El proceso judicial familiar de mi representado en Argentina fue atendido por otro abogado, quien jamás tuvo contacto presencial con la madre, ya que todas las audiencias se realizaron vía virtual (vía Zoom); nunca la vio a los ojos porque hablaba a través de una computadora".

ÚLTIMA HORA: ¿Cazzu MINTIÓ? ¡Christian Nodal ASEGURA que CUMPLE con sus obligaciones como padre! ¿Qué OPINAS del comunicado? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/6wEVwJJhi7 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui