De villana a heroína: Dalílah Planco salva a Abelito de accidente en teatro; se cae mampara

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Dalílah Polanco, pasó de ser una villana dentro de La Casa de los Famosos México, a ser una heroína en la vida real, debido a que no tuvo reparos al momento de lanzarse a la 'línea del peligro' y salvar a Abelito ante el inesperado accidente en el teatro ocasionado por la prensa dentro del teatro. Una de las mamparas cayó al suelo y golpeó a dos personas.

La noche del martes 14 de octubre, se realizó el reestreno de la obra Lavar, Peinar y Enterrar, que es protagonizada por Shiky, Alma Cero y Aldo Guerra. A este importante evento, el creador de contenido, Polanco y otros de los habitantes de la tercer temporada del reality show de Televisa, fueron invitados por el estelar como padrinos de la puesta en escena, que se terminará el próximo 25 de noviembre.

Mientras que Mariana Botas, Priscila Valverde y el resto de los invitados pasaba, la prensa intentó entrevistar a Abelito, pero fue tal la precipitación sobre el creador de contenido, que por accidente se desestabilizó una de las mamparas del lugar, que miden alrededor de dos metros de altura. Al inicio, se pensó que iba a caer sobre Abelito, por lo que la actriz de La Familia P.Luche corrió a salvarlo y lo jaló hacía ella, protegiéndolo con su cuerpo.

Afortunadamente, dicho objeto en el lobby del teatro, se fue hacía atrás y no golpeó a Abelito, ni a Polanco, pero, tristemente se fue hacía atrás y se escucha como alguien advierto que le cayó encima a una señora, y que golpeó a otra. En el video se puede ver como incluso elementos del lugar salen a verificar que ambas se encuentren bien, y se descubre que la señora es de la tercera edad.

Por otro lado, hay unas imágenes en el que se ve a una señora alejándose del lugar, mientras que se encuentra sobándose el hombro y se queja de dolor, después del golpe, mientras que la señora de la tercera edad, está en silla de ruedas y los elementos médicos del lugar la atienden, junto al actor Adrián Di Monte, que también está cuidando que el golpe no haya sido severo. Hasta el momento se desconoce si fue algo de cuidado o si solo fue el susto y dolor del momento.

¡ZAFARRANCHO! ¡Dalilah Polanco PROTEGE a Abelito de ACCIDENTE que provocó la prensa! ¿Qué OPINAS de estas acciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/Hc0khpA5cy — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui