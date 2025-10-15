Hija de Alexis Ayala responde a las acusaciones de violencia de Paty Díaz en su contra

Ciudad de México.- La joven Stephanie Ayala, hija mayor del reconocido actor de melodramas, Alexis Ayala, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, ante los que dio una contundente respuesta sobre las tan polémicas acusaciones de violencia, por parte de la actriz, Paty Díaz, en contra de la tan famosa estrella de Televisa. Ambos actores tuvieron una larga relación a inicios de los 2000's, que según ella terminó marcada por agresiones y amenazas de muerte.

Ayala, dentro de La Casa de los Famosos México, habló sobre una antigua relación, de la que se dijo era sobre la actriz antes mencionada, quién al escuchar al actor, decidió salir a contar su verdad, en la que afirmó que el galán de melodramas le fue infiel, la violentó y la amenazó con quemarla viva: "Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: 'Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran'. Le hablé a mi abogado, le dije que necesitaba hacer una denuncia, le expliqué todo y me dijo: ‘Por supuesto que sí’. Fuimos a hacer la denuncia".

Como era de esperarse, el actor de Lo Que La Vida Me Robó, en una entrevista para el programa Vaya Vaya declaró que el no pensaba habar al respecto, porque no era algo que tuviera importancia, destacando que no hablaba de Díaz y no tenía que decir nada a sus declaraciones: "La vida es muy hermosa como para guardar resentimientos y cosas de las que hay la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad, como ponerme a aclarar cosas. No está en mi interés".

Durante su entrevista con Sale el Sol, Stephanie Ayala al ser cuestionada que pensaba de lo dicho de la actriz de melodramas, ella declaró que sabe la clase de persona que es su padre, y alabó la manera en que siempre la aconseja de manera inteligente, dejando en claro que en su opinión, esta situación no tiene nada de verdad: "Mi papá es muy inteligente, es un gran consejero y para nada".

Ante la insistencia de los medios para saber más del tema, Stephanie señaló que ella no tenía más comentarios por hacer, y aunque se le intentó preguntar que como mujer, que pensaba de que alguien tratara de denunciar una supuesta falsa agresión y amenazas, una vez más, dijo que no tenía nada que decir al respecto, y sin más, solo se retiró de los focos: "Sin comentarios, sin comentarios, muchas gracias".

¡Hija de Alexis Ayala REACCIONA a la supuesta V10L3NC14 de su padre a Paty Díaz! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/FcJK5wrfvM — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui