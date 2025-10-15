Horóscopos de Nana Calistar para HOY jueves 16 de OCTUBRE 2025: Predicciones según tu signo

Ciudad de México.- Las predicciones de Nana Calistar se han convertido en una cita obligada para quienes buscan una guía en su día a día. Con consejos que abarcan desde el amor y la salud hasta el trabajo y el dinero. Este jueves 16 de octubre no será la excepción, y en TRIBUNA te presentamos lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal. Conoce aquí antes que nadie lo que dice tu pitonisa favorita de Internet.

ARIES

Hoy tu energía va a estar al mil por hora, pero cuidado con reaccionar de más. Hay personas que solo quieren ver cómo pierdes el control. No te rebajes. En el amor, alguien del pasado sigue pensando en ti, pero no significa que debas abrir la puerta otra vez. Cuida tu dinero, que se vienen gastos inesperados.

TAURO

Te estás dejando llevar por emociones que no te convienen. Aprende a soltar lo que no puedes controlar. Este jueves será ideal para reconciliarte con alguien o poner punto final a una situación que ya no te suma. En el trabajo, viene una oportunidad que podría cambiar tu rumbo. No la dejes pasar.

GÉMINIS

Tus pensamientos están a mil, pero tu corazón necesita paz. Alguien te observa en silencio, y no precisamente con malas intenciones. Este día te dará señales claras sobre hacia dónde moverte. No tomes decisiones impulsivas con tu dinero. En el amor, si algo no fluye, no lo fuerces.

CÁNCER

La nostalgia puede jugarte en contra hoy. No idealices a quien ya mostró quién es. Se vienen noticias buenas en el ámbito laboral o académico. Confía en ti, que el universo no se equivoca. En el amor, hay una conexión que te está marcando el alma, pero aún no es momento de correr, ve despacio.

LEO

Te estás reencontrando contigo, y eso asusta a quienes no soportan tu brillo. No bajes la cabeza por nadie. Este jueves, el universo te va a poner frente a una decisión que requiere coraje. En el amor, alguien quiere hablarte, pero no sabe cómo. Mantente firme en lo que mereces.

VIRGO

Andas con la mente en mil cosas y el corazón queriendo estabilidad. Deja que la vida te sorprenda. No todo se puede planear. En el trabajo, una persona cercana podría estar hablando de ti; usa eso para fortalecerte, no para alterarte. Amor en puerta, pero primero sana lo viejo.

LIBRA

Tu vibra está cambiando y la gente lo nota. Este jueves será de claridad: lo que no funcione, el universo lo va a apartar. No te aferres. En el amor, alguien se arrepiente de cómo te trató. Tú decides si vuelves o si cierras ese capítulo para siempre. El dinero mejora, pero evita prestar.

ESCORPIO

Hay cosas que duelen, pero te están enseñando a ser más fuerte. Este día será clave para dejar atrás inseguridades y avanzar. No todos merecen tu energía, así que protégela. En el amor, alguien quiere conquistarte, pero tú no estás para juegos. Escucha a tu intuición: no falla.

SAGITARIO

Este jueves te sentirás más libre que nunca. Por fin sueltas algo que te ataba. Hay viajes o movimientos importantes en puerta. En el amor, alguien con quien no contabas podría despertar emociones que creías dormidas. Cuida tus palabras, podrías herir sin querer.

CAPRICORNIO

Te estás reinventando y eso incomoda a más de uno. No pidas disculpas por crecer. En lo laboral, llega una recompensa merecida. En el amor, no busques estabilidad en alguien que apenas sabe lo que quiere. Este jueves es perfecto para poner límites y pensar en ti.

ACUARIO

Sientes que algo grande se acerca, y estás en lo cierto. Cambios importantes se mueven en tu entorno, sobre todo en lo personal. Deja atrás lo que te hace ruido. En el amor, alguien te piensa más de lo que crees. No corras: lo que es para ti, llega sin forzarlo.

PISCIS

Tu sensibilidad está a flor de piel. Este jueves será ideal para conectar contigo y con lo espiritual. Cuida tu energía: no absorbas dramas ajenos. En el amor, podrías tener un reencuentro inesperado. Si algo te da paz, ahí es. Si te quita la calma, suéltalo sin mirar atrás.

Fuente: Tribuna del Yaqui