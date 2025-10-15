Justin Bieber ahora baila banda, Abelito elogia a Belinda y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de lo que ocurre con tus artistas, película o música favorita, debes conocer y seguir el Tribuna Top 3 Espectáculos. Este resumen informativo se convertirá en tu favorito, ya que podrás enterarte de todo lo que sucede en el ambiente artístico, para que no pierdas de vista ningún tema que está en tendencia. En el resumen de hoy miércoles 15 de octubre, conoce los detalles del nuevo baile de Justin Bieber al ritmo de banda sinaloense.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Alec Baldwin sufre accidente de auto

El famoso actor Alec Baldwin protagonizó un aparatosdo accidente automovilístico el pasado lunes por la tarde en Los Hamptons, cuando estrelló la camioneta de su esposa contra un árbol.

Abelito conoce a Belinda

Recientemente el tercer finalista de La Casa de los Famosos México, Abelito, fue recibido por la cantante Belinda en su camerino del musical Mentiras All Star. El influencer describió el encuentro con mucha emoción y humor, expresando que no se ha bañado desde ese día.

Justin Bieber aparece bailando banda

El cantante canadiense Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al unirse a una banda sinaloense en Los Ángeles, pero además de acercarse tomó la tambora y empezó a tocar visiblemente muy emocionado. Días atrás, el esposo de Hailey Bieber emocionó a sus fanáticos al ser captado bailando al ritmo de mariachi.

Fuente: Tribuna del Yaqui

