¿Luto en Televisa? Reportan muerte de actriz de novelas; su hijo aparece con fuerte noticia

Ciudad de México.- Recientemente en redes sociales se ha reportado la trágica muerte de la reconocida actriz novelas y del 'Cine de Oro', Ana Luisa Peluffo, quién hace un par de días llegó a los 96 años de edad. En redes sociales, se dijo que no salió más del tema, a causa de que había perdido la vida, sin embargo, uno de sus hijos salió a dar entrevista a TV Notas y con una fuerte noticia aclara lo que paso, ¿acaso hay luto en Televisa?

Mediante las redes sociales se compartió un manifiesto, en el que aseguraron que perdió la vida en paz rodeada de sus seres amados, pero uno de sus hijos, en entrevista para TV Notas, declaró que entiende que digan que murió, pero destacó que está viva y pidió que dejaran de matarla: "Inevitablemente, en algún momento se nos va a ir mi mamá, como todos nos vamos a ir. Es algo que no podemos evitar. Será una noticia triste para todos, pero que no me la maten antes de tiempo. ¡No sean así!".

El hijo de la actriz de Una Rata En La Oscuridad, declaró que siempre le pasa que le envían sus mensajes de condolencias, pero que no es agradable para él, destacando que también es todo un tema el dar explicaciones y desmentir estas situaciones, en especial cuando se viralizan: "Es muy común. A cada rato la matan. La verdad, no es nada agradable que inventen esas historias. Quienes lo ven piensan que son ciertas y me mandan el pésame".

La gente me dice: 'Siento mucho lo de tu mamá' y 'Dios la tenga en la gloria'... Y qué necesidad. Antes de enviar pésames que se enteren de si es cierto o no, porque no es nada agradable que digan eso. Para mí es muy fuerte. Digo: '¿Me hacen un simulacro o qué?'. Tienes que dar explicaciones y desmentir", agregó.

Reportan muerte de Ana Luisa. TV Notas

"Es un privilegio y una bendición. Ella está muy bien, con cosas propias de la edad. Cumplió 96 años, está en su casa, tranquila y muy cuidada. No hicimos nada, porque le dio gripa y a esta edad ya se les complica más. Está cansada y ya celebraremos después".

"Tiene un tema cardíaco, está con medicamento. Fuera de eso, es una persona sana, porque muchos años en su juventud hizo ejercicio y siempre estuvo muy activa. Incluso sube y baja las escaleras del segundo piso de la casa, a su recámara".

Ana Luisa antes y ahora. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui