Nicki Minaj se retira de la música y cancela su próximo álbum; esta es la razón

Ciudad de México.- Nicki Minaj anunció su retiro y la cancelación de su próximo álbum, sorprendiendo a sus seguidores y a la industria musical; acusa a Roc Nation de frenar su proyecto. La noticia fue revelada a través de sus redes sociales este 15 de octubre de 2025, donde Minaj expresó "no más música" y señaló a Roc Nation, la compañía de Jay-Z, como responsable de la cancelación.

En un mensaje dirigido a su cuenta en X, escribió: "Espero que ahora estés feliz @sc Adiós, Barbz. Los amo para siempre", acompañado de un emoji de corazón y una imagen en blanco y negro. Aunque no ofreció mayores detalles en ese momento, fuentes cercanas confirmaron a TMZ que Minaj había estado considerando esta decisión desde hace meses, influida por tensiones con sellos discográficos y presiones externas.

El disco que estaba en preparación sería el sucesor de 'Pink Friday 2' (2023), su exitoso álbum de regreso que debutó en el número uno del 'Billboard' 200 con 228 mil unidades vendidas en su primera semana y fue aclamado por su mezcla de rap clásico y pop contemporáneo. Minaj había anunciado el lanzamiento para el 27 de marzo de 2026 en septiembre pasado, pero ahora todo indica que queda en el limbo.

Aunque no se había revelado oficialmente el nombre del nuevo álbum, se especulaba que llevaría el título 'Queen Rebirth', una posible continuación de su icónico Queen de 2018, y que incluiría colaboraciones con artistas como Doja Cat y Lil Wayne. Algunos temas filtrados hablaban de introspección, maternidad y reconciliación con su pasado, temas que resuenan con su evolución personal reciente.

Nicki Minaj told her fan base that she's no longer releasing her album and @ JAY-Z at the end of her tweet. pic.twitter.com/yoxh44XTTX — NyourfaceTv (@D14335768) October 15, 2025

La decisión de Minaj llega en medio de una serie de controversias. En septiembre, protagonizó una acalorada disputa con Cardi B, a quien acusó públicamente de inflar las ventas de su álbum 'I Am the Drama' 2025, que alcanzó el estatus de doble platino. En una publicación eliminada, Minaj se burló del precio promocional del disco vendido a 4.99 dólares, y del embarazo de Cardi, lo que desató una ola de críticas por parte de fans y colegas.

Cardi respondió con una serie de posts virales, acuñando el apodo 'Cocaine Barbie' para Minaj, un juego de palabras con su icónica 'Barbie' que aludía a supuestos problemas con sustancias, y compartiendo letras actualizadas de su colaboración 'Magnet' que mencionaban al hermano de Minaj, Jelani Maraj, condenado en 2017 por el abuso sexual de una menor. Minaj contraatacó refiriéndose a Cardi como 'Barney B' y publicando imágenes generadas por IA de la rapera como el dinosaurio morado, escalando el beef a memes virales y debates sobre la toxicidad en el hip-hop femenino.

Rapper Cardie B roars at Nicki Minaj after her comments on her pregnancy and falling charts pic.twitter.com/6d0of0T6hF — Instablog9ja (@instablog9ja) September 30, 2025

Además, su esposo Kenneth Petty ha enfrentado problemas legales que han afectado la imagen pública de la artista, incluyendo su estatus como delincuente sexual registrado nivel dos en Nueva York desde 1995. Nicki Minaj, nacida como Onika Tanya Maraj en Trinidad y Tobago el 8 de diciembre de 1982, irrumpió en la escena musical con mixtapes entre 2007 y 2009, antes de firmar con 'Young Money Entertainment'. Su álbum debut 'Pink Friday' (2010) la catapultó al estrellato, seguido por éxitos como 'Super Bass', 'Starships' y 'Anaconda'.

Reconocida por su estilo versátil, voz mezzosoprano y letras provocadoras, Minaj es considerada una de las raperas más influyentes de todos los tiempos, con más de 100 entradas en el Billboard Hot 100 y 10 nominaciones al Grammy. Casada desde 2019 con Kenneth Petty, con quien tiene un hijo nacido en 2020, Minaj ha expresado en entrevistas recientes su deseo de enfocarse en su familia y explorar otros proyectos fuera de la música, incluyendo moda, actuación y negocios.

Reside entre Nueva York y Los Ángeles, y ha sido una figura constante en eventos de alto perfil, aunque cada vez más reservada en sus apariciones públicas, como su asistencia a la Met Gala de mayo de 2025. Aunque su mensaje fue contundente, algunos fans mantienen la esperanza de que se trate de una pausa temporal, recordando que Minaj ya anunció su retiro en 2019 para enfocarse en su familia, solo para regresar con 'Pink Friday 2' en 2023.

Minaj no ha ofrecido entrevistas ni declaraciones adicionales desde su publicación, y su equipo no ha confirmado si habrá una despedida oficial o gira de cierre. En X, las reacciones han sido inmediatas: fans como @EXECUTIVEXMEDIA especulan que es "publicidad para su álbum", comparándolo con tácticas pasadas, mientras colegas como Doja Cat han posteado mensajes de apoyo, diciendo "Reina, tómate tu tiempo, el trono te espera".

