Padres de Fede Dorcaz piden justicia y esto dicen del asesinato del integrante de 'Hoy'

Ciudad de México.- La señora María Eugenia y el señor Walter Dorcaz, los cuales son los padres del cantante originario de Argentina, Fede Dorcaz, a pocas horas de haber llegado a México, brindaron una entrevista para el programa Hoy, en la cual no han dudo en pedir justicia para el caso de su hijo, asegurando que no estaba en malos pasos. Esto dijeron, ante las especulaciones del terrible asesinato al integrante del matutino de Televisa.

La noche del pasado jueves 9 de octubre, se reveló el asesinato de Dorcaz, mientras que iba manejando por la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Ante esta triste noticia, mucho se ha dicho, ya que han señalado que era ataque directo, por un presunto ajuste de cuentas, otros dicen que fue un asalto que salió mal e incluso hay quienes afirman que estaba con otra mujer.

La primera en hablar fue la madre de Fede, la cual pidió primero que nada, respeto, y no se diga lo que no es verdad, como que fue un ataque directo por cuentas pendientes que tenía que pagar con el crimen organizado, señalando que su hijo era un ser de luz que siempre fue honesto: "Fede era un ser de luz. Amaba la música, amaba los sueños y, sobre todas las cosas, amaba a la gente...Gracias por respetar, por respetar el dolor. Nadie se lo puede imaginar, no puedo decir mucho más, me arrebataron la vida... Hoy yo estoy sin Fede".

De la misma manera, destacó que no pueden dar detalles sobre lo que han hablado con las autoridades para no obstaculizar el caso, a lo que Walter, declaró se metió, y entre lágrimas, aseguró de forma contundente que su hijo era trabajador y si no llegó antes a la cima, fue porque se negaba a hacer cosas indecentes: "Si no subió antes a ser una estrella fue porque nunca aceptó ninguna propuesta indecente. Entonces, déjenle el nombre bien limpio, quiero que se encarguen de eso, se los pido, por favor. Él era un luchador, era sano, él se merecía todo y justicia, por favor, gracias a todos por el apoyo".

Una vez más, la madre del integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, dijo que como madre, tuvo una sensación en ese sexto sentido de madre, y le mandó mensaje justo a la horas en que pasó su muerte, para saber cómo estaba y como le había ido en el "bailongo". Finalmente, sin poder contener las lágrimas recalcó que tuvo un hijo maravilloso y solo pide que se le haga justicia y no manchen su nombre con mentiras: "No puedo decir algo malo, nuestro único hijo… Fede era maravilloso, era un ser increíble".

Fuente: Tribuna del Yaqui