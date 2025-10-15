Pati Chapoy afirma que Cazzu usa a Christian Nodal para ganar fama: "Se está equivocando"

Ciudad de México.- La reconocida cantante argentina, Cazzu, se encuentra de visita en México debido a que está presentando una serie de conciertos de su gira Latinaje, y quien se le fue a la yugular por su espectáculo fue la periodista Pati Chapoy. A través de la más reciente transmisión del programa Ventaneando, la longeva conductora criticó la forma de cantar de la trapera y además le envió un mensaje por su mediático pleito con Christian Nodal.

Sin inmutarse, la experta en espectáculos se le fue encima a Cazzu tanto por su puesta en escena como a la forma en que, según ellos, ha manejado su conflicto legal con el padre de la pequeña Inti. "Me dicen que el concierto de ayer de Cazzu estuvo raro… sale media encuerada todo el tiempo y se cachondea", expresó la periodista, cuestionando el estilo provocador de la artista.

Mónica Castañeda, quien asistió al evento, confirmó que el recital se dividió en cuatro partes y que la rapera tardó en hablar con el público, lo que le pareció una decisión poco convencional. "Se tarda hasta el tercer acto en saludar". Además, la conductora añadió: "Vamos del despecho del tango a la mujer trapera muy intensa, se toquetea ella, toquetea los bailarines, canta cumbia".

Y quien defendió el talento vocal de Cazzu fue Pedro Sola, pero Pati le puso un alto: "Canta bien, canta bien, canta bien". Poco después, relataron que Cazzu interpretó el tema No me enseñaste de Thalía como homenaje al país que la recibió, gesto que fue mencionado por Castañeda como parte de su intención de conectar con el público mexicano. Sin embargo, el equipo de Ventaneando mantuvo una postura crítica sobre la narrativa que rodea a la cantante.

¡Cazzu pone a vibrar a todo el Auditorio Nacional! uD83DuDE0D?



10 mil personas disfrutaron el éxito “Con otra”, el cual bailaron y corearon de principio a fin. pic.twitter.com/iyxUj9ppZE — El Heraldo de México (@heraldodemexico) October 15, 2025

Tras presentar un reportaje sobre la velada musical, se leyeron fragmentos del reciente comunicado emitido por el abogado de Christian, quien desmintió públicamente a Cazzu en relación con la disputa legal que mantienen por su hija Inti. Inmediatamente después, Pati criticó a la intérprete de Mucha data por hablar públicamente de su pleito con el sonorense: "Mucho del éxito actual de Cazzu tiene que ver con que está utilizando esa información falsa en contra de Nodal para levantar el morbo con todas las jovencitas".

En ese sentido, Chapoy aseguró que la estrategia de la argentina terminará afectando a Inti: "La niña tiene 2 años y no se vale que hagas todo lo que estás haciendo con el afán de tener éxito y llenos en las presentaciones que haces aquí en México". Cabe recordar que, cuando se anunció el tour de Cazzu, Chapoy manifestó sus dudas sobre el poder de convocatoria de la artista y mencionó que la cantante "no llenaría el Auditorio Nacional", comentario por el que fue sumamente criticada ya que Cazzu logró soldout en horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui