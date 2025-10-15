¿Quién es Omahi y por qué el público de 'La Granja VIP' ya lo quiere fuera del programa?

Ciudad de México.- El influencer Omahi fue uno de los participantes que más sorprendió al ser incluido en la primera temporada de La Granja VIP, reality show producido por TV Azteca. El joven se caracteriza por crear sketches, bromas, bailes y situaciones que reflejan la vida cotidiana, lo que lo ha posicionado como un reconocido creador de contenido y lo ha llevado a acumular millones de seguidores en las diferentes redes sociales.

Según información de Revista Fama, Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, nombre real del granjero, es originario de Monterrey, Nuevo León, y tiene 30 años de edad. En la actualidad, el influencer es una de las figuras más influyentes en TikTok, donde supera los 31 millones de seguidores y acumula más de 622 millones de 'Me gusta' en sus videos. Gracias a ello fue considerado para formar parte de este prometedor proyecto televisivo.

Antes de incursionar en las plataformas digitales, Omahi se desempeñaba como fotógrafo y también ha participado en campañas publicitarias, colaboraciones con marcas y hasta ha incursionado como DJ, debutando en el Electric Daisy Carnival de 2022. Sin embargo, su participación en La Granja VIP no ha sido del agrado de un gran sector del público y panelistas del programa, que lo ha llevado a ser tendencia en la red social X.

Yo creo que hay que estar en control de las emociones (sobre Manola Díez)... lo único que sí le puedo aplaudir es que con este pleito ya sabemos quién es Omahi", mencionó María Fernanda Quiroz, una de las panelistas del programa, durante la gala del martes 14 de octubre de 2025 sobre el problema entre Manola y Omahi en una de las dinámicas de la granja.

Bien dicho ferka, gracias a Manola ya sabemos quien en OMAHI, él debería estar agradecido uD83DuDC8B#LaGranjaVIP pic.twitter.com/KViLGFCcy9 — uD83CuDF3B (@sunflowerrrr01) October 15, 2025

Previo a su entrada, el creador de contenido concedió una entrevista a las plataformas de TV Azteca y declaró que ve La Granja VIP como una especie de retiro espiritual, el cual lo alejará de las comodidades y lo someterá a actividades que jamás ha realizado. Asimismo se describió como un competidor feroz, no obstante, los televidentes han lanzados diversas críticas sobre su participación, al grado de que lo han catalogado como "un mueble".

¿#Omahi ya está listo para llegar a mis tierras en #LaGranjaVIP? uD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83CuDF3EuD83DuDE4CuD83CuDFFC Todo el chismecito te lo contará #Mallezaa. uD83DuDC69uD83CuDFFB?uD83CuDF3EuD83DuDC4FuD83CuDFFC



uD83DuDC13 ¡GRAN ESTRENO! Este domingo a las 8:00 P.M. por #AztecaUNO. pic.twitter.com/orqRPHMfl6 — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 8, 2025

¿Por qué el público de La Granja VIP quiere fuera a Omahi?

En redes sociales, miles de usuarios se han pronunciado sobre el desempeño de Omahi en el proyecto, muchos de ellos coinciden en que no genera contenido ni interactúa, a pesar de tener muchos seguidores. Los espectadores sienten que no hace nada y que otros concursantes demuestran más presencia en el reality show. Muchos, incluso, lo han criticado por algunos comentarios que ha realizado y hasta dicen que él debe ser el primer eliminado de la competencia.

El mueble de Omahi diciendo que la gente quiere ver entretenimiento, no granjeros.



Dios, no veo la hora para que lo nominen y se vaya ALV por mueble. No puede convertirse en un Melaza 2.0#LaGranjaVIPpic.twitter.com/oc98o1Yj4O — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) October 16, 2025

Ya no se a que santo rezarle para que metan a Omahi o Eleazar a la placa.

No quiero que se vaya Adame ni Teo #LaGranjaVIPMX #LaGranjaVIP pic.twitter.com/mBgkFzkxTb — Tu Granjera Fav uD83DuDC11 (@montrdxx) October 15, 2025

Omahi diciendo que fue pionero en TikTok… y literal nadie lo topa JAJAJA uD83EuDD79#LaGranjaVIP pic.twitter.com/G1wt3W0v5k — Raul Anduro (@RaulAnduroMX) October 15, 2025

manola diciendo lo que todos pensamos del mueble llamado omahi: yo pensé que no tenía voz, o que era sordo o era mudo



está sirviendo contenido de realities n&e y ella no se va a ir ?uD83CuDFFC#LaGranjaVIP pic.twitter.com/eampZH2hrB — riv (@ponyoogirl) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui