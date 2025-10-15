¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Ella ganaría la Medalla Femenil

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a seguir poniéndose muy interesantes, ya que ahora se emparejarían con los triunfos, pues según los spoilers de este miércoles 15 de octubre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también la atleta que va a alzarse en tiempo ante sus compañeras y colgarse la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparte el canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los rojos no van a pasar un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, pues aseguran que pese a la llegada de Valery Carranza y el perder el Duelo de los Enigmas, les habría inyectado a los azules más energía para no dejar que los rojos comiencen a agarrar impulso en victorias y evitar que una tercera semana seguida se vaya uno de sus elementos.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, la cual es la tercera que se pone en juego esta temporada, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, en el canal de YouTube antes mencionado, afirma que es muy probable que como en temporadas pasadas, será para un rojo la mayoría de esta categoría, y que este 15 de octubre, es muy probable que sea Mati Álvarez la que se lleve la medalla, como en la primera semana.

Sin duda Edna tiene a la mejor fan en casa, que la alienta a dar siempre lo mejor de ella en Exatlón México. pic.twitter.com/mKaDf01l0x — Exatlón México (@ExatlonMx) October 15, 2025

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, algo que todos desean y que Antonio Rosique asegura que valdrá la pena lo mucho que se van a esforzar por ganar esto. Sobre el color del equipo que lo ganaría, el canal de YouTube no supo darlo, pero en redes sociales y por estadísticas, se dice que los azules por tercera ocasión consecutiva van a lograr ganar el premio.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos se repongan y tengan esta importante victoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui