Sergio Mayer dice que Sergio Mori es rey del contenido en 'La Granja VIP': "Superó a 'LCDLF'

Ciudad de México.- El polémico actor y político mexicano, Sergio Mayer, acaba de demostrar que va a defender a su hijo de las críticas que le hagan en redes sociales, pues ante la situación del jacuzzi en La Granja VIP, declara que en menos de una semana, el joven actor y cantante, Sergio Mayer Mori, es en definitiva el rey del contenido, señalando que incluso superó a La Casa de los Famosos México en solo 24 horas.

El pasado domingo 12 de octubre se estrenó el reality show de TV Azteca, siendo su primera apuesta en un formato de granja, y que inesperadamente, pese a críticas en los que los han tachado de "nacos", ha sido un éxito en rating, pero sobre todo en redes sociales, que se ha estado llenando de interacciones con el proyecto, compartiendo los pleitos de Manola Díez, los momentos divertidos, y sobre todo los de Mayer Mori, el cual ya hasta enseñó su virilidad en la tina.

Ante esta situación, el actor de melodramas como La Fea Más Bella, ha decidido salir a hablar de la participación de su primogénito, mostrando su orgullo, destacando que en menos de 12 horas, ha generado más cosas positivas y aceptación del público, aunque el entrevistado declaró que aunque su hijo sí ha dado mucho contenido y ha recibido aplausos, también en Televisa, las famosas, Shanik Berman y Ninel Conde, así comenzaron en sus temporadas, pero solo les duró el amor una o dos semanas y después las sacaron.

Me lo bajaron de su nube muy feo uD83EuDEE0#LaGranjaVIP pic.twitter.com/nAJQLD2TBP — Liz uD83DuDC97 (@liz_bi02) October 14, 2025

Pero, además de sus declaraciones en la entrevista, ha dado respuesta a varias de las críticas en redes sociales, ya que cuando cuestionaron si el enseñar de más era dar contenido, este salió a asegurar que en menos de 24 horas, su hijo con Barbara Mori ya dio más contenido que todo un equipo en una temporada, haciendo referencia a la última emisión de La Casa de los Famosos México: "Una cátedra de contenido, más contenido en 24 hrs que todo un team en toda su temporada. Tan es así, que aquí estás hablando de él".

Una cátedra de contenido, más contenido en 24 hrs que todo un team en toda su temporada. Tan es así, que aquí estás hablando de él @lagranja @LagranjaDeMayer https://t.co/QPHtfxJzKD — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui