VIDEO: Justin Bieber es captado de fiesta al tocar y bailar al ritmo de la banda sinaloense

California, Estados Unidos.- El reconocido cantante de origen canadiense, Justin Bieber, acaba de volver a estar en el centro del ojo público, debido a que fue captado en video, al momento de que al estar de fiesta con sus amigos en Los Ángeles, no dudo en tocar al ritmo de la banda sinaloense y hasta bailar, demostrando una vez más que tiene un fuerte aprecio por la música del regional mexicano.

Hace una semana que Bieber fue captado en el aeropuerto y se viralizó porque en el lugar había un mariachi tocando para los presentes, y el intérprete de Sorry y Peaches, de inmediato llamó la atención de los músicos, y comenzó a bailar ya que iniciaron a tocar al ritmo de las trompetas y guitarras, usando una sudadera. Al final, se acercó a todos y les dio un apretón de manos y dijo algo que no se alcanzó a escuchar.

Ahora, este miércoles 15 de octubre, una vez más, el esposo de Hailey Bieber, está dando de que hablar debido a que se ha viralizado en redes sociales, pues estaba con Grupo Joya Sinaloense, acompañado de unos amigos. Mientras que se movía al ritmo de la tambora, se le pudo ver acercándose al cantante, disfrutando de su voz, tratando de interpretar parte de la letra, junto al vocalista de a agrupación.

"Justin Bieber":

Porque se le vio anoche tocando banda pic.twitter.com/EL0wLsQa2a — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 15, 2025

Después de eso, el intérprete de Beauty and The Beat, se puso una sudadera y tomó las baquetas y comenzó a tocar con toda energía la tarola, y mientras balaba, causando que los presentes gritaran y aplaudieran por el momento protagonizado por el canadiense.

Cabe mencionar que en la misma fiesta, Bieber estuvo también conviviendo con Fuerza Regida, y uno de sus integrantes le regaló una camiseta de la selección mexicana, que está personalizada con su nombre, la cual aceptó gustoso y la agradeció. Esta interacción ha comenzado a sospechar que podría haber una colaboración entre el exnovio de Selena Gomez y la banda musical que está en su mejor momento.

Haz click aquí para ver el video.

Fuerza Regida le da camiseta a Justin. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui