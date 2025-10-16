¿Adiós Televisa? Briggitte Bozzo sufre accidente en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'; esto pasó

Ciudad de México.- Desgraciadamente, lo que parecía ser un ensayo más dentro de Las Estrellas Bailan en Hoy, se convirtió en un momento de mucha tensión, debido a que la reconocida actriz y cantante, Briggitte Bozzo, en pleno foro causó preocupación al sufrir fuerte accidente, llegándose a pensar que no podría realizar el baile que tenía que presentar junto a su pareja, ¿acaso le dice adiós a Televisa?

El pasado lunes 13 de octubre, en el programa Hoy dieron por iniciada la séptima temporada del reality de baile, en el que presentaron formalmente a las 12 parejas que van a estar compitiendo para luchar semana a semana no ser eliminados y conquistar a los jueces, al grado de llevarse el primer lugar. Una de estas parejas conformadas, son la de Aarón Mercury con Bozzo, que es la segunda ocasión que regresa.

Por cuestión de sorteo a los jóvenes les tocó bailar juntos y que fuera este jueves 16 de octubre cuando se presentaran ante Andrea Legarreta, Latin Lover y Ema Pulido, si embargo, mientras que estaban en el ensayo de la coreografía, al hacer una de las marometas que tenían previstas, la joven venezolana tuvo un traspié y terminó por lastimarse el tobillo, lo que detuvo el ensayo casi de inmediato.

En el video compartido por las redes sociales del matutino, se puede cer como la joven, después de hacer una cargada, al momento de caer al piso, se le dobló el tobillo y ella no pudo ponerse de pie, quejándose de dolor, el cual le arrancó varias lágrimas, asegurando que esperaba que pasara pronto, ya que ella estaba dándolo todo para que Aarón y ella puedan llegar a la gran final en la competencia y no quería quedar mal ni con el influencer ni con el público.

Por fortuna, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, logró recuperarse justo a tiempo para su baile, con el cual sí lograron hacer lo prometido, que fue cautivar a los jueces, ya que los tres concordaron en que van a llegar muy lejos en el reality, en especial si le siguen echando ganas y ensayan con disciplina.

Fuente: Tribuna del Yaqui