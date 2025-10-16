Ariana Grande pide ayuda a 'Las Perdidas', Karol G debuta con 'ángel' y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen tus artistas, películas y programas favoritos, tienes que ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos; en este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en el medio artístico. En la edición de hoy jueves 16 de octubre, entérate porqué Ariana Grande y Cynthia Erivo contactaron a las influencers mexicanas conocidas como 'Las Perdidas'.

Karol G se convierte en un ángel de Victoria's Secret

La cantante Karol G se convirtió en la primera latina en desfilar y actuar en el Victoria's Secret Fashion Show. La oriunda de Columbia se unió a un selectivo grupo de modelos en este evento; entre los nombres que más resaltan están Adriana Lima, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge y Candice Swanepoel.

Tom Cruise y Ana de Armas ya no están juntos

Después de meses de rumores y apariciones públicas, Tom Cruise y Ana de Armas habrían decidido poner fin a su controvertido romance. Todavía no se revelan las razones de la ruptura entre la protagonista de Ballerina y el intérprete de la saga Top Gun.

Ariana Grande le pide ayuda a 'Las Perdidas'

Las protagonistas de la película Wicked, Ariana Grande y Cynthia Erivo, aparecieron en un video pidiendo ayuda a las influencers Wendy Guevara, Karina Torres y Paolita Suárez para organizar una fiesta de Halloween en México.

