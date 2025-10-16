Carlos Santana desmiente haber criticado a Bad Bunny y le echa la culpa a la Inteligencia Artificial

Ciudad de México.- El legendario guitarrista Carlos Santana desmintió de forma categórica las publicaciones virales que lo señalaban por oponerse a la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, luego de que circularan en redes sociales declaraciones falsas atribuidas a él, presuntamente generadas con inteligencia artificial (IA). En un comunicado publicado en su sitio web oficial , el músico de 78 años denunció la manipulación de sus palabras y expresó su respaldo al artista puertorriqueño.

"Vivimos un momento de miedo, división, separación, superioridad e inferioridad. El miedo es el sabor justo ahora. Miedo es lo que motiva a la gente ignorante a poner palabras en mi boca, diciendo que yo no quería que Bad Bunny estuviese en el Super Bowl. Nunca dije eso, ni lo diría", escribió Santana, en respuesta a una supuesta declaración que lo acusaba de considerar la elección de Bad Bunny como "un insulto a la música estadounidense".

Carlos Santana. Créditos: Internet

La frase falsa, que se viralizó en redes, incluía una expresión ofensiva: "¿Traes a un hombre con vestido a la Super Bowl? Entonces no lo llames fútbol, llámalo un circo". Estas palabras no tienen respaldo en fuentes confiables y reflejan el uso de IA para generar desinformación.

Santana, nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, y nacionalizado estadounidense, lamentó que en los últimos meses ha sido víctima de 'troleo' y publicaciones falsas en redes sociales. Su representante, Michael Vrionis, también se pronunció en el mismo comunicado: "La IA ha acelerado la dispersión de desinformación, haciendo más difícil que la verdad emerja a través del ruido. No confíen en publicaciones aleatorias o no verificadas, incluso medios bien intencionados pueden confundirse".

"Carlos Santana acaba de golpear el medio tiempo del Super Bowl - y lo que dijo tiene furiosos a los fans"



LEER MÁS: https://t.co/GHIpfLoSi4



“Carlos Santana no se contuvo al abordar la elección de Bad Bunny de la NFL como el titular del medio tiempo de la Super Bowl 2026.… pic.twitter.com/Gmy0YxnHNP — Raul Aragon Loya (@RaulAragonLoya) October 12, 2025

Lejos de cualquier crítica, Santana reiteró su apoyo a Bad Bunny, quien fue confirmado oficialmente como el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, anunciado el 28 de septiembre de 2025 durante el medio tiempo del juego entre los 'Green Bay Packers' y los 'Dallas Cowboys'.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México