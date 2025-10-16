Diane Keaton: Familia de la actriz de 'El Padrino' revela la inesperada causa de muerte

California, Estados Unidos.- La reconocida actriz estadounidense, Diane Keaton, por desgracia a sus 79 años de edad perdió la vida en su casa en California. Aunque al inicio todo fue un misterio, ahora, la familia de la actriz de El Padrino, ante los dimes y diretes alrededor del deceso, han decidido revelar la inesperada causa de muerte, dejando a más de uno en shock. Vuelven a solicitar privacidad para este momento.

La tarde del sábado 11 de octubre, se informó que la estrella de Annie Hall, que la hizo acreedora de un Premio Oscar, había fallecido a sus 79 años de edad. Su familia se negó a dar las causas, pero una fuente, declaró que estaba enferma y que supuestamente su "salud se deterioró repentinamente", asegurando que en sus últimos momentos de vida, sus hijos y familia estuvieron a su lado: "En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo"

Ahora, en medio de los rumores sobre que enfermedad se llevaría a la actriz de El Padre de la Novia, su familia ha decidido acabar con el misterio, revelando que tristemente tenía neumonía y no pudo sobreponerse a ella, lo que la llevó a la muerte, pero de manera pacífica y rodeada de sus seres amados: "La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía".

Diane Keaton. Internet

De la misma, la familia solicitaron que si quieren honrar la memoria de la reconocida estrella de Hollywood donen para apoyar a gente sin hogar y a animales, destacando que ella amaba a todo ser viviente y estaba firme en la misión de ayudar a los más necesitados, en especial a animales maltratados y abandonados: "Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado".

Cabe mencionar que hasta el momento, se desconoce qué pasará con el inmenso patrimonio de Keaton, el cual esta estimado en más de 100 millones de dólares, pero, se cree que serán sus dos hijos, Dexter y Duke, a los cuales adoptó después de sus 50 años de edad, en 1996 y en el 2001.

Diane con sus hijos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui