Drama en TV Azteca: Integrante de 'La Granja VIP' vive episodio trágico; casi pierde la vida

Ciudad de México.- En TV Azteca el drama se hizo presente, debido a que una integrante de 'La Granja VIP', ha hablado del trágico episodio en el que casi pierde la vida.

El pasado domingo 12 de octubre se estrenó el reality show de TV Azteca, siendo su primera apuesta en un formato de granja, y que inesperadamente, pese a críticas en los que los han tachado de "nacos", ha sido un éxito en rating, pero sobre todo en redes sociales, en las que Díez ha sido de las más mencionadas a causa de ese fuerte carácter que ha hecho que se pelee con varios habitantes, incluso siendo calmada por Alfredo Adame.

Pero ahora, tras haber sido blanco de burlas y de criticas por este carácter tan intenso, la exparticipante de Big Brother VIP, ahora, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, pero no por su mal carácter, sino por el hecho de que decidió abrir su corazón y contó el terrible momento que atravesó y que la hizo pensar en quitarse la vida, incluso mencionó que casi lo consigue al conducir su camioneta.

Fue durante una conversación con Lola Cortés, quien habló del fallecimiento de sus padres, en donde se sinceraron sobre momentos dolorosos de su vida, y para Manola, fue una depresión por una ruptura amorosa, destacando que estaba tan mal, que al ir en su camioneta tuvo un impulso muy fuerte para estamparse: "Me subí a mi camioneta le pise bien fuerte con ganas de que pasara algo, que alguien pase y me lleve, porque estaba bien triste".

La actriz comentó en esta conversación también reveló que atravesó una etapa difícil en cuanto a su reputación, ya que muchas personas empezaron a afirmar que bebía constantemente, que tenía problemas con la bebida y que estaba perjudicando su salud y también su trabajo, ya que declaraban que incluso llegaba ebria a grabaciones de Televisa. Sin embargo, señaló que, afortunadamente, ahora ha dejado de beber y se ha acercado a Dios.

Manola Diez le preguntó a Lola Cortés si su madre aún estaba viva.



Lola abrió su corazón y expresó su sentir; La Bea y Manola la acompañaron en su dolor amorosamente. uD83EuDEF6uD83CuDFFCuD83EuDD7AuD83DuDE2D#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX @lagranjavipmx pic.twitter.com/I1c88m1DRw — Víctor uD835uDD4F Snow (@VictorNievesG) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui