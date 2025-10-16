El Bogueto rompe el silencio tras encontrar a hombre muerto en su camioneta: "Fue suicidio"

Ciudad de México.- El cantante mexicano conocido artísticamente como El Bogueto, recientemente ha decidido brindar una entrevista para Imagen TV, y tras varias semanas en controversia, romper el silencio con respecto al tan comentado caso de encontrar a un hombre muerto, dentro de su presunta camioneta. El artista, dejó en claro muchos rumores y aseguró que no fue un homicidio sino que "fue un suicidio".

El pasado 6 de octubre del año en curso, través de las redes sociales del periodista, Carlos Jiménez, se informó que en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, encontraron sin vida a Manuel Alejandro 'M', y que supuestamente la camioneta en la que estaba era del cantante antes mencionado, incluso aseguró que en ella poco antes habían estado El Bogueto y su padre, junto a Manuel y otro amigo, donde habrían consumido bebidas alcohólicas.

Ante esto, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) se negó a dar declaraciones, pero ahora, el cantante de reggaetón, para Sale el Sol ha decidido romper el silencio, asegurando que siempre habrá comentarios sin saber la verdad, como en un intento de perjudicar a los demás: "Sé que siempre va a haber gente que va a hablar, opinar, lamentablemente, cuando sale una noticia, la mueven de mil formas como para perjudicar, pero nada, Dios los bendiga a todos, no estamos mal con nadie".

Armando Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto, agregó que sí era su amigo la persona que estaba en el auto, pero que esa camioneta no era de él, y que lamentaba mucho que siendo tan joven se haya quitado la vida, y aunque se siente mal por ello, prefiere no hablar más del tema: "Sí era mi amigo, pero la camioneta no era mía. Lamentablemente fue una muerte, era un amigo, me duele, era parte de mi equipo. Sí, lamentablemente sí (fue suicidio), pero ya no me gustaría hablar de esto".

#C4Jimenez | El periodista y conductor, Carlos Jiménez, informó que el padre del reguetonero mexicano, El Bogueto estuvo involucrado en un accidente en el que una persona murió presuntamente por una herida de bala.



uD83DuDD34 https://t.co/ot082b4xAf pic.twitter.com/Lq8qRw6LYs — Milenio Estado de México (@milenio_edomex) October 6, 2025

El Bogueto, declaró que ya no se saque más informes sino se sabe realmente nada, ya que sí son noticias que lo afectan, asegurando que cuando quiso pasar a Canadá, tocaron este tema, pensando que sí tenía algo que ver: "Sí afecta, porque apenas que fui en Canadá, vieron la noticia de algo que había ocurrido, que en realidad no ocurrió un delito, pero sí me dijeron en migración, 'oye, ¿qué pasó aquí?', entonces sí afecta".

Finalmente, cambiando el tema a algo más agradable, habló sobre el hecho de que ya está a pocos días de convertirse en padre de una niña, destacando que se llamará Celine y que ya está nervioso por su llegada al mundo: "En dos semanas creo, nace la bebé, ahorita ya empieza el nervio, no estaba nervioso, pero como que ya empieza el nervio, ya hasta subí de peso yo. Se llamará Celine".

El Bogueto ACLARA que la MU3RT3 de su amigo se trató de un SU1C1D10. ¿Tienes algún mensaje para el cantante? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/R6JVm6Shpo — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui