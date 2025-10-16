Enrique Guzmán revela que fue lo que heredó de Silvia Pinal y dice si está listo para morir

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor mexicano, Enrique Guzmán, recientemente brindó una entrevista para el programa Hoy, en el que finalmente reveló que le heredó su exesposa, la primera actriz y también política mexicana, Silvia Pinal, tras su fallecimiento. De la misma manera a un año del deceso de la artista, confesó si es que está listo para morir y como se encuentra de salud.

Durante la entrevista con el matutino de Televisa, Enrique declaró que él no heredó nada monetario o de propiedades de su exesposa y madre de dos de sus hijos, sino que en realidad solo fue su amistad con lo que se queda: "Heredé nada más su amistad y ya". Incluso estalló cuando volvieron a cuestionarle sobre el tema de la herencia y el albacea, aclarando que él no sabe nada y menos del cuadro que le hizo Diego Rivera.

Con respecto a su estado de salud, Enrique declaró que es un hombre sano, asegurando que tiene muchos años que cambió el rumbo de su vida, mejorando con sus adicciones, por lo que ahora, su único mal y lo que podría traerle problemas sería que no ha dejado su adicción con las mujeres, pero que de ahí en fuera todo estaba en orden: "Tengo salud, ya no tomo, ya no fumo. Ya nada más me faltan las mujeres y ya".

Sobre su trayectoria artística, el intérprete de La Plaga y Popotitos, destacó que agradece lo que tiene y como la gente sigue recibiéndolo de la buena fe, sobre y bajo el escenario desde el minuto uno en que aparece en escena: "La gente se merece que yo por lo menos yo los reciba bien y ellos a mí también. Yo salgo del escenario y la gente ya me quiere desde el principio".

Finalmente, al hablar sobre el hecho de si ya está listo para morir, el cantante dijo que no estaba con la intención de dejar el mundo terrenal en estos días, bromeando con que mejor se vaya Alberto Vázquez, aunque luego dijo que no era verdad, que solo bromeó: "No no tengo ningún interés en morirme, ninguno. Que se muera Alberto Vázquez si quiere. No, ni eso. Él estará bien en donde quiera que se encuentre".

Fuente: Tribuna del Yaqui