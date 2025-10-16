Escándalo en Imagen TV: Paola Rojas se niega a acercarse a actor de Televisa por esta razón

Ciudad de México.- Una vez más en Imagen TV, se ha desatado el escándalo, debido a que en sus redes sociales, exhibieron que la famosa presentadora y periodista mexicana, Paola Rojas, durante los famosos promocionales navideños que se graban anualmente, se negó a acercarse al famoso actor de Televisa y cantante mexicano, Víctor García, a causa de esta poderosa razón.

El pasado martes 15 de octubre del año en curso, en el programa de Sale el Sol se reveló que en la televisora anteriormente mencionada ya ha grabado sus promocionales para las épocas navideñas, incluso aunque no ha pasado Halloween, festividad que aunque no es típica de México, también se festeja por todo lo alto y en la empresa de TV se disfrazan de los mejores personajes de terror, como 'Chucky'.

En estas promocionales, en el matutino que conduce el periodista mexicano, Gustavo Adolfo Infante, tuvieron al reconocido actor de melodramas, como Por Amar Sin Ley, como uno de los invitados especiales para que estuviera junto a todo el talento de la televisora y cantara el tema seleccionado. Pero, contrario al resto de todos los elementos de las grabaciones antes mencionadas, Paola llamó la atención por no querer estar cerca de García.

Ha sido la expresentadora de Netas Divinas, la que decidió en una entrevista, el romper el silencio al enterarse de que ella fue la que decidió terminar de contar, el porque ignoró a García en la mayor parte de las grabaciones, pese a que en su mayoría muchos buscaban estar a su lado e interpretar el tema del 2025, Paola por su parte no quería e incluso en las partes en las que debían de grabar juntos para ella fueron incómodas.

Pero, no se trata porque el intérprete de Otra Vez haya incomodado a la presentadora de Pisa y Corre, sino que en realidad fue ella la que estaba temiendo incomodarlo a él, explicando que el poderoso motivo, no era acoso o violencia, sino por el hecho de que había comido ceviche de pescado que tenía cebolla, y además del olor al camarón, el de la cebolla la hizo sentirse insegura de estar cerca de García y por eso trataba de no estar cerca.

Fuente: Tribuna del Yaqui