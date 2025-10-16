Estrella transgénero acusa a Carlos Rivera de negarse a trabajar con la comunidad LGBTQ

Ciudad de México.- La estrella transgénero de origen español, Eva Harrington, a través de sus redes sociales ha decidido alzar la voz a un acto de discriminación, pues salió a acusar de homofobia al reconocido cantante y actor mexicano, Carlos Rivera, pues aseguró que en un importante evento en España, este se negó a trabajar con la comunidad LGBTQ donde se le había invitado junto a otras amigas para un cameo.

Tras años siendo uno de los cantantes mexicanos más queridos del mundo del espectáculo, el esposo de Cynthia Rodríguez, ahora se encuentra en medio de un fuerte escándalo, debido a que después de que Martha Figueroa asegurara que Rivera se negó rotundamente a cantar con Lambda García, debido a que es abiertamente homosexual. Según la presentadora, el mexicano dijo que no quería nada que ver con la comunidad LGBTQ+.

La situación fue sumamente criticada, y no por venir de la creadora de Así Se Hacen Los Chismes, sino por el hecho de que a Rivera se le ha estado tachando de homofóbico desde hace varios meses, después de negarse a cantar en una boda lésbica en su propiedad Casa en Huamantla. Hasta el momento, el intérprete de Recuérdame no se ha pronunciado a estas acusaciones, y en redes sociales el hate le sigue lloviendo, y ahora más con las declaraciones de Eva.

uD83DuDEA8El cantante mexicano CARLOS RIVERA rechazó cantar junto a LAMBDA GARCÍA. No quiere que lo relacionen con nada GAY



Esto ocurrió en la sección de #QuienEsLaMascara durante la transmisión del TELETÓN



Hace unos meses, Carlos Rivera fue acusado de homofobia tras negarse a cantar… pic.twitter.com/YbeIkcRiHH — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 14, 2025

La exparticipante de Drag Race España, retomó lo dicho por Martha y compartió el video en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, agregando una supuesta vivencia personal, en la que asegura que cuando fue a Tenerife a grabar un videoclip, este se negó a que ella y otras amigas transgénero, además de cualquier otro vinculado a la comunidad LGBTQ+, estuviera en plano con él, rehusándose a tener contacto con ellas.

No sé si puedo hablar de esto pero ahí va. Este señor vino a cantar a un evento muy importante en mi isla, nos llamaron a unas compañeras para un 'cameo' en su momento musical . SPOILER prohibió específicamente que nadie del colectivo LGTBI estuviera compartiendo plano con él", aseguró Eva.

Cabe mencionar que al igual que Eva, han salido en redes sociales otros comentarios en el que aseguran que el investigador en ¿Quién es la Máscara?, actualmente trae una actitud de divo nefasta, y no solo no querría acercarse al colectivo gay, sino que tampoco querría convivir con fans y estaría insoportable en las grabaciones del proyecto televisivo antes mencionado, ¿acaso a Rivera se le ha subido la fama?

No sé si puedo hablar de esto pero ahí va. Este señor vino a cantar a un evento muy importante en mi isla , nos llamaron a unas compañeras para un “cameo”en su momento musical . SPOILER prohibió específicamente que nadie del colectivo LGTBI estuviera compartiendo plano con él uD83EuDD21 https://t.co/9boEYFL4IW — Eva Harrington (@evaharrington_) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui