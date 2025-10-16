Francisco Céspedes dice que Susana Zabaleta acusa de acoso por fama; amenaza a Ricardo Pérez

Ciudad de México.- El cantante cubano, Francisco Céspedes, rompió el silencio luego de que Susana Zabaleta declarara que en una presentación pública, él le había pedido "tocarle sus partes íntimas" en pleno escenario. Con tono sarcástico, el intérprete de Vida loca ofreció su versión de los hechos y negó rotundamente las acusaciones, asegurando que usa el acoso por fama. De la misma manera, amenazó a Ricardo Pérez, después de que la defendiera.

El cantante, que el año pasado se subió al escenario para dar un concierto con la actriz de Fuego en la Sangre externó: "No, no, no, cuando yo lo vi porque yo ni lo veía, yo no me había ni enterado. Porque me dedico a mis hijos. Ojalá todo el mundo se dedicara a sus hijos. Pero bueno, eso ya. Es primera vez que estoy hablando eso". Acto seguido, no dudó en enviarle en un mensaje directo a la soprano: "Mira, la jefa de mi oficina me dice 'Ya, corta'. Que tiene razón, pero ojalá que le beneficie, bueno, que ella después que pase esta experiencia que ella reflexione. Ojalá que le vaya bien en la vida. Ojalá que pueda encontrarse".

El cantautor también aprovechó para responder a uno de los creadores de La Cotorrisa, pareja de Susana Zabaleta, quien declaró que defendería a la cantante "de los ataques provenientes de Céspedes”". Fiel a su estilo directo, el músico reaccionó con contundencia: "Ah, el novio, no sé, pero el novio si me lo dice de frente le rompo los dientes. Pero es irrelevante y es de mal gusto. No sé si será para buscar algo. Si hubiese pedido una canción se la hubiese dado y hubiese sido famosa. Y el marido que no se me haga porque él no… él no sé. Ya, ya no quiero… porque le rompo los dientes".

Durante la entrevista con Venga la Alegría, el intérprete recordó que su relación con Zabaleta fue en su momento muy cercana, incluso de amistad profunda. Aseguró que fue uno de los pocos que se preocupó sinceramente por la actriz y cantante cuando supuestamente atravesaba una enfermedad grave: "Cuando ella tuvo cáncer, la llamaba todos los días a su casa. Nadie más la llamaba. Claro, porque ella estaba ocultando eso, pero bueno, ya es hablar demasiado".

Y cuando tuvo problemas con algún esposo o pareja que tuvo, la llamaba y le decía: 'Yo te puedo apoyar', para que no se sintiera sola, pero entiendo también la discapacidad de la persona, y personas que son bipolares o qué sé yo, o necesita algún momento de luz. Pero yo creo que es un problema de la cabeza", agregó.

Aunque Francisco asegura que no busca entrar en conflicto, sus palabras evidencian el distanciamiento y las tensiones que hoy marcan el vínculo entre ambos artistas, quienes hace años compartieron escenario y una amistad que, según sus propias palabras, "se rompió definitivamente". Hasta el momento, la actriz de Spamalot, o el comediante, no se han pronunciado a lo dicho por Céspedes.

“Ojala que esto le beneficie”: Francisco Céspedes aclara todo sobre las declaraciones de Susana Zabaleta, pues él cree que esto lo hizo solo para ganar fama. uD83DuDC47uD83DuDC40#JuevesRicoPara #VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

