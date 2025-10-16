Horóscopos de HOY Nana Calistar VIERNES 17 de septiembre: Predicciones para tu signo

Ciudad de México.- Este viernes 17 de octubre de 2025 se espera una gran concentración de energía del universo, así que es importante que conozcas qué le espera a tu signo en el amor, la salud y el dinero. TRIBUNA recopila para ti, antes que nadie, los horóscopos de Nana Calistar que te revelan lo que los astros quieren decirte, así que no dejes de leer para tener todo el panorama completo de la predicción para tu signo.

Aries

Se te viene un cambio importante que pondrá a prueba tu paciencia. No tomes decisiones impulsivas, deja que las cosas fluyan; el universo está acomodando todo a tu favor.

Tauro

Cuidado con personas envidiosas que fingen apoyarte, pero solo quieren meterse en tu vida. No confíes tus planes a cualquiera; hay bendiciones que deben mantenerse en silencio.

Géminis

Tu mente anda a mil por hora y eso puede causarte ansiedad. Baja el ritmo, respira y enfócate en lo que realmente te hace feliz. No quieras quedar bien con todo el mundo.

Cáncer

Una persona del pasado podría buscarte para remover viejos sentimientos. Analiza bien si vale la pena volver a abrir esa puerta o si es mejor seguir con tu paz actual.

Leo

Tienes una energía poderosa que atrae miradas y envidias, pero también oportunidades grandes. No te conformes con poco; este día puede traerte una noticia que cambie tu rumbo.

Virgo

Estás en un momento clave para tomar decisiones laborales o de dinero. Escucha tu intuición, no dejes que el miedo te detenga. Los resultados van a sorprenderte.

Libra

Te estás cansando de dar tanto sin recibir lo mismo. Es momento de poner límites y priorizarte. Cuando te valoras, lo demás empieza a fluir solo.

Escorpio

Hay alguien que no deja de pensar en ti, pero tú ya superaste esa etapa. No te distraigas con lo que ya fue; tu destino está en otro lado y con otra persona.

Sagitario

Podrías sentirte más sensible de lo normal. No te reprimas; a veces soltar también es sanar. En lo económico, llega una oportunidad inesperada que te levantará el ánimo.

Capricornio

Los problemas familiares podrían generarte estrés, pero no te enganches. Hoy la clave está en mantener la calma y actuar con madurez, aunque otros pierdan la cabeza.

Acuario

Tu creatividad anda imparable y eso te ayudará a resolver algo que traías trabado. En el amor, alguien te observa con mucha atención, pero no te precipites, dale tiempo.

Piscis

Hay noticias buenas que llegan por medio de una llamada o mensaje. En el amor podrías tener una sorpresa que te devuelva la ilusión. Confía en tus corazonadas, no fallan.

