"Importa un caraj...": Cazzu da contundente respuesta a Christian Nodal tras comunicado

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen argentino, Cazzu, acaba de usar su voz en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, para darle una contundente respuesta a su expareja y padre de su hija, el cantante sonorense, Christian Nodal, después de que este lanzara comunicado legal, en el que la tacha de mentirosa, pues afirma es padre presente y le daría millones en manutención para la menor, Inti Nodal Cazzuchelli.

El pasado miércoles 15 de octubre, el abogado de Nodal, César Muñóz, lanzó un comunicado en el que desmiente a la argentina, afirmando que jamás se le ha prohibido que viaje Inti con su madre, afirmando que incluso se han firmado sin la anticipación establecida, además de que ella no respondió a una reunión padre e hija. Pero eso no fue todo, pues además, dijo que el intérprete de Adiós Amor, no solo le da manutención que establece la Ley de Argentina, sino que le da millones de pesos aparte para gastos de la menor.

Ante estas declaraciones, la intérprete de Con Otra, decidió pausar por unos segundos el concierto antes mencionado para dedicar la canción de nombre Inti, destacó que ella quiere constatar que no recibe ayuda y por el contrario, el padre de su hija cada que sale la ataca: "Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar de diferente forma. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no sólo no recibo ayuda, sino recibo ataques".

Por este motivo, señaló que antes confiaba en que se mantendría en paz teniendo fe y manteniéndose en silencio, para luchar fuera de foco por la justicia, pero ahora al ver todo el apoyo, quiere mostrar que a veces quedarse callado no es lo mejor y ella se refugia en el apoyo que ahora recibe para seguir alzando la voz ante las injusticias: "Cuando se trata de nuestros hijos, nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba".

ÚLTIMA HORA: ¿Cazzu MINTIÓ? ¡Christian Nodal ASEGURA que CUMPLE con sus obligaciones como padre! ¿Qué OPINAS del comunicado? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/6wEVwJJhi7 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 15, 2025

De la misma manera, la creadora de La Cueva y Dolce, afirmó que es una mujer que al hablar de su vida y de su lucha como madre, lo hacía desde un punto de vista de ella y de lo que ella vive, recalcando que como madre, el amor de un hombre no le importa ni un "caraj..." y les agradece todo su amor y respaldo: "Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá, porque cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo. Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me están regalando, pero es preciso y necesario que sepan... Que esta lucha es de todas nosotras".

Mientras la injusticia y la tristeza nos oprima el pecho, sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos y otro bálsamo para el corazón es la música. Quiero que esta canción les recuerde que para ser combativas hay que tener mucho corazón. Para todas las madres que luchan, para las hijas de madres que les tocó luchar", concluyó.

"Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo". - Cazzu en México pic.twitter.com/GD2zpU41lZ — alejandro | uD835uDD91uD835uDD86uD835uDD99uD835uDD8EuD835uDD93uD835uDD86uD835uDD8FuD835uDD8A (@CazzuxSelena) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui