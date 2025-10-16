¿Por qué el público de 'La Granja VIP' pide la salida de Adal Ramones como conductor?

Ciudad de México.- El estreno de La Granja VIP se convierte en la apuesta de TV Azteca para llevar a las pantallas una alternativa que junte nostalgia, celebridades y la vida rural, en comparativa a otros proyectos gigantes del entretenimiento como La Casa de los Famosos. Sin embargo, televidentes y un sector de la prensa ha considerado su incursión como "atropellada" y marcada por errores técnicos, así como una conducción que ha generado opiniones divididas.

Gran parte de la atención se ha centrado en el desempeño por parte de Adal Ramones, quien ha estado sometido al escrutinio público por su manera de conducir el reality show. En redes sociales, miles de usuarios han reprobado la conducción de Ramones, señalando que parece desorientado al momento de explicar las reglas de los juegos y destacan que su falta de claridad en las indicaciones de dinámicas clave como 'El huevo de oro' durante La Asamblea.

Después de las primeras emisiones, los televidentes han expresado su inconformidad con la producción con respecto a las intervenciones del presentador, comentarios que parecen haber sido tomados en cuenta con la inclusión de Kristal Silva como coconductora del proyecto televisivo. Inclusive, las quejas han llegado a tal magnitud que piden que Adal sea el primer eliminado y en redes sociales han empezado a surgir opciones como posibles reemplazos.

El público pide que el primer Eliminado sea Adal Ramones pic.twitter.com/sONkHDoVUB — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) October 16, 2025

Cuentas en la red social han propuesto a otros conductores como el mismo Héctor Sandarti, quien ya tiene experiencia en este tipo de programas, pues se desempeñó como presentador de una edición de La Casa de los Famosos de Telemundo. Otro nombre que ha sido mencionado es el de El Capi Pérez, titular de La Resolana e integrante del matutino Venga La Alegría que tiene experiencia previa en diferentes tipos de formatos.

Propuesta para nuevo conductor de #LaGranjaVIP



Héctor Sandarti, es el indicado para llevar la granja!



Ya ni le piensen @lagranjavipmx porque Adal les puede arruinar tan buen proyecto! pic.twitter.com/tp65v0IcE8 — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) October 16, 2025

Pongan al Capi a conducir porfa, el Adal Ramones trae un cagadero #LaGranjaVIP https://t.co/EqhOhsBOsQ — Ki Ke (@bichiyaal) October 16, 2025

Adal denuncia amenazas

En otro tema, durante una transmisión en vivo, Adal Ramones denunció amenazas de un directivo de la competencia hacia distintos proveedores, lo cual obligó a la producción de La Granja VIP a enfrentar ciertos retos al montar el set en un terreno a las afueras de la Ciudad de México, en una zona donde incluso no hay servicio de internet, motivo por el cual la empresa encargada del montaje tuvo que trabajar a marchas forzadas.

Yo siempre lo he dicho, que Dios bendiga la competencia, que les vaya súper bien, que tengan rating, que hagan todo lo mejor porque hacemos entretenimiento para el público y a veces estamos aquí, a veces allá. Yo lo único que digo es, admiro a Fremantle productions y a Azteca porque sacaron el programa en días, donde no había nada tuvieron que hacer todo para la transmisión… las pantallas… se tuvo que conseguir con los proveedores…", le contó Adal a sus seguidores.

A pesar de las críticas y de las comparaciones con su colega Galilea Montijo, Adal Ramones se muestra entusiasmado por el nuevo reto que ha asumido, pero sobre todo comprometido con llevar a este proyecto a lo más alto en el rating. Mientras tanto, el público de La Granja VIP busca ver mejoras en la calidad técnica del programa, así como en la conducción a cargo del también actor y comediante.

Quien nos gusta más como conduce?



uD83DuDD04: Galilea Montijo

??: Adal Ramones#LaGranjaVIP pic.twitter.com/KumbcFfckM — Patricio Enkerlin (@patricioenk) October 13, 2025

Le entiendo más a una muda que al Adal Ramones no mames — Jair Sanchez (@jairsanchezzz) October 16, 2025

Adal Ramones es malísimo para explicar, mejor que explique Kristal tampoco se le entiende pero habla más fluido.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/WNKaITg7uO — Don Sincero (@Patan_Principe) October 16, 2025

Donde se firma pa que porfa ya Jubilen a Adal Ramones, nomas no la da #LaGranjaVIP pic.twitter.com/FH0DVTKuss — Ki Ke (@bichiyaal) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui