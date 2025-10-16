¿Quién es La Bea y por qué lloró tras ser nominada en La Asamblea de 'La Granja VIP'?

Ciudad de México.- Tras la transmisión del miércoles 15 de octubre de 2025 de La Granja VIP, las redes sociales se volcaron a favor de la comediante mexicana, La Bea, quien resultó ser uno de los cuatro nominados de la primera semana. Luego de los comentarios que recibió durante La Asamblea, la reconocida standupera no pudo evitar romper en llanto mientras era consolada por algunos de sus compañeros como Sandra Itzel y Sergio Mayer Mori.

Alberto El Patrón, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y Jawy Méndez fueron los miembros que votaron por la humorista durante las nominaciones cara a cara, lo que la puso en riesgo de salir junto a César Doroteo, Alfredo Adame y el mismo Eleazar Gómez. Entre los motivos para ser nominada prevaleció la premisa sobre la falta de convivencia dentro del reality show de TV Azteca, situación con la que no estuvo de acuerdo la actual peón de La Granja VIP.

Has trabajado mucho, hoy intenté conocerte más. Sólo he platicado diez minutos contigo. Y ese es mi motivo contundente", le dijo Jawy a la comediante durante su intervención.

Después de conocer los resultados, La Bea se mostró conmocionada y expresó sus sentimientos con algunos compañeros como Sandra Itzel y Sergio Mayer Mori, quienes coincidieron en que es un gran elemento para la competencia, ya que se le observa activa y dispuesta para realizar las actividades que se deben cumplir en la granja. En la red social X, miles de usuarios salieron en defensa de la también creadora de contenido.

Me merezco una oportunidad para que usted me conozca, no se va a arrepentir, se la va a pasar bien a gusto. Se siente raro estar nominado, un día estás jiji y al otro estás nominado, que esté el riesgo de salir del programa se siente culer…", externó la standupera hacia la cámara durante un momento de soledad en el granero.

Todos los que nominaron a Bea y la hicieron llorar lo van a pagar caro, irán saliendo 1x1 uD83DuDE20

*modo toxic activado #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/5zkou0BprM — Aleterasu (@aleterasu) October 16, 2025

¿Quién es La Bea?

Originaria de Chalco, Estado de México, Tania González, nombre real de la comediante, siempre se ha identificado con el barrio y se ha hecho un nombre dentro del stand up gracias a su espontaneidad y simpatía arriba del escenario. La Bea estudió psicología, pero no ejerció su carrera para dedicarse al mundo del espectáculo. Además de La Granja VIP, ha participado en otros proyectos como LOL, El Roast de Ricardo Peralta y La Isla: Desafío Grecia y Turquía.

Critican a hombres que nominaron a La Bea

La Asamblea, celebrada el miércoles 15 de octubre, generó múltiples reacciones en redes sociales, principalmente por la nominación de La Bea. Usuarios coincidieron en que el patrón de nominación se debió al aspecto físico y al extracto social del que viene la humorista, además del machismo generalizado. Figuras como Alberto El Patrón, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y Jawy Méndez se expusieron al escrutinio público debido a esta razón, generando un debate sobre los sesgos y la falta de diversidad corporal en la televisión.

Tenemos que sacar a este grupito, venga votemos por la Bea, Adame y Teo #LaGranjaVIP pic.twitter.com/YuUOmlUeG6 — Marian ? (@Maridana89) October 16, 2025

La Bea no la juntan estos mamones porque son elitistas, no porque “no quiera convivir” no encaja con sus estándares de belleza #LaGranjaVIP — OsiDan (@OsiDan) October 16, 2025

Enrique ahora me caes peor, La Bea tiene la personalidad y el carisma que tú nunca tendrás.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/U05eXLS9ma — Adriana Puente (@puenteadriana88) October 16, 2025

Ay no, todos los chavitos vs Bea. Pobreciiiitos, ahora Jawy #LaGranjaVIP ni juntos han dado la mitad de lo que la chiquita ya ofreció. pic.twitter.com/SRRYM7ZKSV — Pablo Chagra (@pablo_chagra) October 16, 2025

Se están yendo contra Bea por que no es una belleza hegemonica. Usan de excusa la poca convivencia con ella, pero no dicen que les vale vrga conocerla por su apariencia. #LaGranjaVIP — uD83DuDDA4uD83EuDD8B Selene de Croix (@CroixSel) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui