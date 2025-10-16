¿Quién gana la Villa 360 en 'Exatlón México'? Él ganaría la Medalla Varonil este jueves

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy polémicas y tensas, ya que los rojos estarían viviendo un nuevo martirio a manos de los azules, especialmente por el premio más importante para ellos, ya que según los spoilers de este jueves 16 de octubre del 2025, se ha dicho qué este equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y también de la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparte el canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los rojos no van a pasear un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, pues aseguran que tienen muchos atletas que no estarán dando puntos, así como en la primera semana, incluso asegura que Aristeo Cazares no estará sacando la casta y eso va a tener muy molestos a varios de los escarlatas, comenzando con serias discusiones y hasta llantos.

Por otro lado, aunque afirma que no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, que es la segunda que se pone en juego del lado de las mujeres, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, en el canal de YouTube antes mencionado, afirma que es muy probable que en esta ocasión se la queden los azules y que sea un Ernesto Cazares o incluso uno de los recién llegados del Draft el Ascenso.

¡Los Azules le dan la bienvenida a Valery a la Villa 360° !



Exatlón México a las 7:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/ER5wci0yYx — Exatlón México (@ExatlonMx) October 16, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, serán los azules quienes comiencen con el pie derecho este fin de semana, instalándose por estos últimos cuatro días en la Villa 360, mientras que los rojos por desgracia estarían confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos se mantendrían en la Villa 360 y los azules en las Barracas.

Fuente: Tribuna del Yaqui