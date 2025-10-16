Rock de luto: Ace Frehley, guitarrista original de KISS, fallece a los 74 años

Estados Unidos.- El mundo del rock está de luto, pues hoy jueves 16 de octubre el guitarrista fundador de la banda KISS, Ace Frehley, falleció a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, tras complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral causada por una caída en su estudio a finales de septiembre de 2025. Medios estadounidenses habían reportado que Frehley se encontraba grave de salud y con soporte vital. Según se había reportado, el músico sufrió una hemorragia cerebral cuando se cayó en su estudio semanas atrás.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su familia en un comunicado este 16 de octubre, tras la difícil decisión de desconectarlo del respirador, ya que los médicos no lograron estabilizar su condición pese a varios días de tratamiento intensivo. Frehley, cuyo nombre real era Paul Daniel Frehley, nació el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York.

"Ace tuvo una caída menor en su estudio, resultando en un viaje al hospital. Está bien, pero contra su voluntad, su médico insiste en que se abstenga de viajar por el momento", señaló un comunicado en su Instagram el pasado 25 de septiembre.

¿Quién era Ace Frehley?

Como uno de los miembros fundadores de KISS en 1973, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, Frehley adoptó la personalidad de 'Space Ace' o 'Spaceman', con un maquillaje estelar inspirado en su afición por la astronomía y la ciencia ficción. Su estilo de guitarra, influenciado por el blues rock de bandas como The Rolling Stones y Jimi Hendrix, aportó un sonido potente y melódico que definió el hard rock teatral de KISS.

Durante su primera etapa con KISS (1973-1982), participó en nueve álbumes de estudio, incluyendo clásicos como Destroyer (1976), Rock and Roll Over (1976) y Love Gun (1977). En este último, debutó como vocalista principal en la canción homónima, que se convirtió en un himno icónico.

Se despiden de él

Gene Simmons, bajista de KISS, tuiteó: "Ace era el alma rebelde de KISS, un genio con la guitarra que nos dio alas. Su música vivirá por siempre. Descansa, Spaceman". Paul Stanley, cofundador, agregó en Instagram: "Perdimos a un hermano original. Ace trajo el fuego estelar a nuestro sonido; su energía era contagiosa. Te extrañaremos en el escenario".

