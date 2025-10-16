Tras salir del clóset y beso con otra mujer, villana de Televisa deja en shock con íntima confesión

Ciudad de México.- Una reconocida actriz mexicana, quien es de las villanas más famosas de Televisa, dejó sin palabras a sus seguidores y a la prensa debido a que en una reciente entrevista hizo una fuerte confesión sobre su intimidad. Hace apenas algunos meses, la intérprete compartió de forma pública que había tenido un amorío con una mujer y ahora explicó si estaría dispuesta a volver a intentar un romance de este tipo.

Se trata de Sabine Moussier, quien acaba de integrarse al elenco de la comedia Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, por lo que fue cuestionada sobre temas amorosos, luego de que admitiera su romance lésbico y además de que tuvo un noviazgo virtual con una persona que ni siquiera conoció, pero con la cual se vinculó muy fuerte.

En primer lugar, Moussier aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, afirmando sentirse satisfecha con lo que ha vivido y con la mujer que es hoy. "Estoy en una etapa de mi vida donde me siento completa, donde siento que he vivido de todo, que he aprendido de todo, que la vida me ha premiado con todo, y también he aprendido a salir adelante cuando no hay, cuando sí hay, cuando estás bien, cuando estás mal, cuando estás solo, cuando estás en pareja".

Yo me siento una mujer plena, me siento una mujer segura de mí misma, me siento tranquila, me siento contenta con lo que he logrado", añadió.

Sabine Moussier admitió haber tenido un romance con una mujer

Posteriormente, la actriz alemana-mexicana explicó que en su vida sí hay lugar para el amor de pareja tiene, pero señaló que no está desesperada por encontrarlo: "¿Quién me ama?, mis hijos, mi madre. Yo creo que hay mucha gente que me ama y que yo amo, porque para mí el amor no tiene que ser carnal, no tiene que ser a fuerza. Yo puedo amar con pasión a mis hijos y con locura a mis hijos, o a mi madre, pero yo estoy rodeada de amor, yo estoy rodeada de mucho amor".

Sin embargo, Sabine no evadió los rumores que en su momento surgieron tras haber confesado públicamente haber tenido una experiencia amorosa con una mujer, algo que en su momento generó titulares y comentarios divididos. Ahora, la intérprete aclaró que, si en el futuro decide abrir su corazón, será para un hombre.

Claro, cuando llegue alguien que sea el indicado, pues yo espero... No, el indicado yo creo que yo estaré abierta para poder recibir el amor porque estoy lista. Entonces yo creo que el tener seguridad en sí misma, el amarte a ti misma y a ti mismo, yo creo que puede hacer que una pareja pueda convivir".

De esta manera, Moussier descartó mantener o buscar una relación con una mujer, como en el pasado comentó que había vivido, reafirmando que su ideal de pareja sigue siendo masculino. La actriz recalcó que se siente en equilibrio emocional y preparada para una nueva historia de amor, pero siempre con alguien que sume a su bienestar.

¡Sabine Moussier NO busca PAREJA tras ENAMORARSE de un HOMBRE que NO conocía! ¿Qué te parecen sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/Ip0TVVmeRc — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui