Valentina Gilabert arremete contra su agresora, Marianne Gonzaga, y la acusa de no pagarle

Ciudad de México.- La reconocida influencer y modelo, Valentina Gilabert, reapareció públicamente para responder a los rumores y aclarar su postura respecto a la convivencia con la hija de su agresora, Marianne Gonzaga, luego de que se dijera que mantenía cercanía con la menor debido a que su actual pareja, José Said, es el padre de la niña. De la misma manera, arremetió contra su agresora, asegurando que no le paga lo que le debe por la reparación del daño, tras apuñalarla.

La joven, quien en febrero fue víctima de un violento ataque físico, presuntamente planeado y ejecutado por Marianne y sus cómplices, decidió hablar desde la calma y con la intención de poner un alto al odio y al acoso que, asegura, aún recibe en redes sociales: "Que todas las personas son libres de estar con quien quieran. Mientras yo esté feliz, eso es lo importante para mí", dijo ante las cámaras de Venga la Alegría.

La modelo explicó que, pese a que su relación con Said habría sido uno de los supuestos motivos detrás del ataque, ya no está dispuesta a continuar en un ciclo de provocaciones ni enfrentamientos: "La verdad es que no me he metido tanto a ver lo que está haciendo, lo que está diciendo porque ya, ya me cansé de seguirle dando importancia porque para pelear se necesitan dos, y yo ya no voy a seguir en ese juego". Ante los comentarios que la acusan de "victimizarse", Gilabert fue contundente: "No me importa su opinión".

Conjuntamente, reveló que tanto ella como su familia han sido objeto de amenazas constantes, por lo que ya están preparando acciones legales contra quienes las han atacado. Aun así, su prioridad, dijo, es mantener su salud mental y emocional: "Simplemente, ignoro todo lo que pueda decirme que podría llegar a afectarme, apagué mis mensajes, restringí mis comentarios, que aun así siguen habiendo, pero la verdad no los reviso, no le doy importancia. Ya no, no me importa nada más que estar bien".

La polémica en torno a Valentina aumentó en días recientes, cuando circularon versiones que aseguraban que supuestamente cobraba por ofrecer entrevistas. La también creadora de contenido respondió directamente, dejando en claro que su historia no debe ser utilizada para beneficio ajeno.

Pues creo que la persona que me contactó para dar entrevistas privadas, donde ellos pueden monetizar al respecto, pues me parecería un poco justo porque yo tendría que revictimizarme y volver a contar absolutamente todo lo que sucedió. Para eso me está buscando, creo que sería lo correcto", aseguró,

Valentina Gilabert aclaró los rumores sobre la supuesta liberación de dos de los implicados en su caso y el perdón que algunos medios le atribuyeron hacia su agresora, Marianne Gonzaga: "De hecho, en estos casos no se puede otorgar un perdón legal. Aunque yo quisiera, no se puede. El perdón fue propio, fue mío, por mi estabilidad mental, no por ella". Cuando se le preguntó si los responsables habían aceptado su culpabilidad o si ya se encontraban en libertad, respondió sin titubeos: "No".

Finalmente, dejó en claro que Marianne debe de pagar una indemnización del daño y que hasta ahora, no ha cubierto ni la mitad de lo que se estipuló por ley: "Todavía no se termina de pagar, estamos en eso. Era su mínima obligación pagar el daño, no cubre ni la mitad de lo que se gastó, es ridículo". Con tono sereno, pero firme, Valentina Gilabert cerró cualquier especulación sobre su proceso personal y legal, dejando claro que su enfoque está ahora en sanar y seguir adelante, lejos del conflicto y las provocaciones.

Valentina Gilabert ARREMETE contra Marianne Gonzaga quien NO ha pagado su reparación ECONÓMICA. ¿Qué te parecen de sus DECLARACIONES? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/hmbBhYArr2 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui