Actriz de Televisa se sincera en 'VLA' y habla de su incurable enfermedad: "Puede ser duro"

Ciudad de México.- La reconocida villana de melodramas, Sabine Moussier, hace poco se presentó ante las pantallas de Venga la Alegría con inesperada confesión, debido a que se ha sincerado de su enfermedad incurable que la ha hecho atravesar por momento sumamente complicados con los que califica como "terribles dolores", que asegura que "puede ser duro". La estrella de Televisa llegó a pensar que tenía esclerosis múltiple.

Poco después de su salida de La Casa de los Famosos México, Sabine reveló que padecía de una enfermedad progresiva, llamada neuropatía de fibras pequeñas, que le provocan fuertes dolores. Pero ahora, durante una entrevista con el matutino de TV Azteca, aseguró que actualmente se siente mucho mejor que cada vez tiene más energía en el trabajo: "Fíjate que estoy muy bien, me siento muy bien, no he estado con dolor, me he sentido bien, con energía, con alegría".

Pero, pese a que aseguró que se siente mucho mejor, la villana de La Madrastra declaró que sigue sin poder hacer varias cosas y continúa bajo un estricto tratamiento que le impide otras cosas, pero que le ha ayudado para poder mantener su ritmo de vida con el trabajo: "No he tenido dolor. O sea, obviamente hay cosas que no puedo hacer, ¿verdad?, porque ahorita si lo intento, me parto, pero los tratamientos que he hecho me han ayudado muchísimo".

Ante esto, Sabine declaró que en su punto de visto, una enfermedad de este estilo es muy dura, puede dar momentos muy complicados, pero que uno se va acostumbrando a hacer cambios, a vivir con ese dolor y ha modificar su pensamiento para no sentirlo así de intenso: "La verdad es que sí puede ser duro, puede ser difícil, pero te vas acostumbrando. Yo me he ido acostumbrando y lo que sí hago es decir… yo no digo: 'ay, me duele', (digo) 'ay, tengo una sensación extraña' y tu cuerpo lo toma como algo diferente".

Finalmente, Sabine dejó en claro que ya no se siente devastada, sino que se ve como una guerrera, una sobreviviente y aunque todavía siente un fuerte dolor, ella se siente mucho mejor y está bien, por lo que todos los días se recuerda la fuerza que tiene para sobrellevarlo: "Aquí estoy… no me siento devastada, no me siento mal… Me siento de verdad bien, no estoy fingiendo… y si me duele, soy una guerrera, una sobreviviente"

A partir del minuto 13.

Fuente: Tribuna del Yaqui